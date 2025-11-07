Tưởng Hân bật khóc vì áp lực giữ dáng trước sự kiện

Trong video đăng trên Weibo ngày 5/11, Tưởng Hân ăn tối trong phòng cùng quản lý. Thực đơn của cô chỉ là một đĩa dưa chuột và rau xanh. Khi đang trò chuyện, diễn viên bất ngờ bật khóc, mếu máo kể về chuỗi ngày kiêng khem siết cân để có thể xuất hiện chỉn chu nhất trong một sự kiện cách đây vài ngày. Hiện chủ đề "Tưởng Hân ăn kiêng, giảm cân" cũng thành từ khóa hot trên Weibo.

Tưởng Hân khoe bữa tối có thành phần chính là dưa chuột.

Nữ diễn viên tiết lộ thêm, ngay cả khi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, cô cũng không dám ăn nhiều. "Hai ngày nay tôi khổ sở quá. Hôm qua ở nhà gần như chẳng ăn gì, bố mẹ tôi cũng không tin tôi đã ăn no, tôi chỉ giả vờ đã no thôi. Tôi phải mặc bộ váy này cho đẹp để mọi người khỏi nghĩ tôi xấu xí hay béo phì. Tôi đã cố gắng lắm rồi, vậy mà tay tôi trông vẫn còn ục ịch lắm. Tôi khóc vì chẳng được ăn gì ngon lành cả", Tưởng Hân nói.

Theo 163, nữ diễn viên cao 170 cm, hiện nặng khoảng 40 kg. Thời gian qua, thực đơn của cô thường xuyên chỉ có dưa chuột và rau xanh. Khi ăn ngoài, món chính của cô là salad.

Nguồn tin từ Sohu cho biết nữ diễn viên 8X đã giảm được khoảng 9,7 kg nhờ phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8. Tưởng Hân cũng dành thời gian tập pilates, đạp xe và tranh thủ bất cứ khi nào có thể để thực hiện động tác plank.

Tưởng Hân (váy đen) trong sự kiện Đại hội Tầm Nhìn Weibo hôm 3/11.

Năm 2024, người đẹp từng khoe giảm thành công gần 7 kg trong hai tuần để dự lễ trao giải Sohu Fashion 2024. Thời điểm đó, thực đơn của cô cũng chủ yếu là rau xanh, trái cây nhằm tạo thâm hụt calo giúp nhanh xuống cân.

Tưởng Hân sinh năm 1983 tại Tân Cương nhưng lớn lên ở Hà Nam, Trung Quốc. Năm 7 tuổi, cô vào Đoàn kịch Nghệ thuật Thiếu nhi Trịnh Châu rồi tới Đoàn kịch Thiếu nhi tỉnh Hà Nam. Năm 9 tuổi, cô bắt đầu đóng phim truyền hình. Năm 20 tuổi, Tưởng Hân nổi tiếng hơn khi thủ vai Mộc Uyển Thanh trong Thiên Long Bát Bộ 2003. Sau đó, diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều phim cổ trang như Tiên kiếm kỳ hiệp, Thất tiên nữ, Chân Hoàn truyện...

Sắc vóc Tưởng Hân sau giảm cân.

Năm 2011, vai "Hoa Phi" trong Chân Hoàn truyện mang về cho cô giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại chương trình Quốc kịch thịnh điển của đài An Huy. Đây cũng được xem là một trong những vai "ác nữ" kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Không chỉ tài năng, nhan sắc Tưởng Hân cũng được đánh giá cao. Cô được biết đến là một trong những nhan sắc tự nhiên, "mỹ nhân vạn người mê" của màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2014, cô lọt top Tứ Đại Mỹ Nhân Bắc Kinh cùng với Lưu Thi Thi, Mã Tô và Lý Trí Nghiên. Hiện, Tưởng Hân vẫn tích cực tham gia các dự án phim, show truyền hình.