Triết lý 'trong khỏe, ngoài đẹp' giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu

Nhiều phụ nữ Nhật quan niệm làn da phản ánh trực tiếp sức khỏe bên trong. Khi cơ thể thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng hoặc căng thẳng kéo dài, da sẽ dễ xỉn màu, khô, nổi mụn và xuất hiện nếp nhăn sớm. Vì vậy, thay vì chạy theo những xu hướng làm đẹp ngắn hạn, họ ưu tiên xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững từ bên trong.

Ăn uống cân bằng để nuôi da từ bên trong

Chế độ dinh dưỡng cân bằng là bí quyết giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu.

Chế độ ăn của phụ nữ Nhật thường giàu rau xanh, cá, rong biển, trái cây, trà xanh và các thực phẩm chứa collagen tự nhiên. Họ cũng có thói quen ăn vừa đủ no, tránh ăn quá mức để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hạn chế viêm trong cơ thể.

Nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn Nhật như cá, tôm, rong biển, thịt gà hay các loại rau củ giàu vitamin C giúp hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên. Collagen là thành phần quan trọng tạo nên độ săn chắc, đàn hồi của da, nhưng lượng collagen trong cơ thể bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 25 và giảm nhanh hơn ở tuổi 30 - 40.

Bên cạnh đó, phụ nữ Nhật cũng chú trọng bổ sung sắt, bởi vi chất này hỗ trợ vận chuyển oxy và dưỡng chất đến tế bào, đồng thời tham gia vào quá trình tổng hợp collagen. Khi cơ thể thiếu sắt, làn da có thể trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống và lão hóa nhanh hơn.

Ngủ đủ và giảm căng thẳng

Thói quen ngâm chân trước khi đi ngủ giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giấc ngủ được xem là "mỹ phẩm tự nhiên" của phụ nữ Nhật. Trong khi ngủ sâu, cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng, thúc đẩy tái tạo tế bào da và hỗ trợ sản xuất collagen. Thiếu ngủ kéo dài khiến da dễ khô, sạm màu, kém đàn hồi và xuất hiện quầng thâm.

Không chỉ ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, phụ nữ Nhật còn tạo thói quen thư giãn trước khi ngủ như ngâm mình trong nước ấm, uống trà thảo mộc, thiền hoặc hạn chế dùng thiết bị điện tử. Những thói quen này giúp giảm stress, yếu tố có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Chăm sóc da tối giản nhưng đều đặn

Phụ nữ Nhật không dùng quá nhiều mỹ phẩm nhưng ưu tiên chăm sóc da ổn định, lâu dài.

Khác với xu hướng skincare nhiều bước, phụ nữ Nhật ưu tiên sự tối giản và duy trì đều đặn. Họ chú trọng làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm, chống nắng và massage mặt để tăng tuần hoàn máu. Điều quan trọng không phải dùng thật nhiều sản phẩm mà là chăm sóc da ổn định, lâu dài để da khỏe từ bên trong.

Ngoài ra, họ đặc biệt hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vì tia UV là một trong những nguyên nhân lớn khiến da lão hóa sớm, xuất hiện nếp nhăn và đốm nâu. Trà xanh, dầu hoa trà, nước vo gạo hay tắm khoáng nóng Onsen cũng là những bí quyết làm đẹp truyền thống được nhiều phụ nữ Nhật duy trì.

Thay vì cố gắng đảo ngược tuổi tác, phụ nữ Nhật hướng đến việc chăm sóc cơ thể toàn diện để duy trì vẻ ngoài khỏe mạnh, tự nhiên và bền vững theo thời gian. Đó cũng là lý do nhiều người vẫn giữ được làn da căng mịn và thần thái trẻ trung dù đã bước qua tuổi 40.