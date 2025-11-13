Vẻ đẹp sexy của cô dâu tháng 11 'ma nữ Thái Lan' Mai Davika

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mai Davika - cô dâu tháng 11 gây thương nhớ với sắc vóc không chỉ xinh đẹp mà vô cùng sexy. Mới đây, người đẹp làm đám cưới ở tuổi 33 khiến khán giả rất quan tâm.

Mai Davika - ma nữ trong phim "Tình người duyên ma" mới đây đã có một đám cưới bên chồng là tài tử Ter Chantavit. Cặp đôi nên duyên từ chính bộ phim này và giữ được tình cảm đẹp trong nhiều năm qua.

Vì đám cưới kín nên hình ảnh hôn lễ của Mai Davika và chồng rất hiếm. Cặp đôi chỉ muốn giữ không gian riêng tư bình yên cho mình.

Trước khi là cô dâu tháng 11 lộng lẫy xinh đẹp, "ma nữ" Mai Davika đã là ngọc nữ xinh đẹp trong làng giải trí Thái Lan.

Bông hồng lai Thái Lan vẫn hút hồn bao người bởi vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút với những đường nét mềm mại và làn da không tì vết

Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1,73 m, vóc dáng mảnh mai, thanh thoát nên khi diện đồ, cô toát lên sự sang chảnh và đẳng cấp.

Có sắc vóc chuẩn đẹp nên Mai Davika không ngại khoe vẻ đẹp sexy, gợi cảm khiến người xem khó cưỡng.

Đặc biệt, người đẹp thường khoe vòng eo thon gọn, sexy của mình.

Mỗi lần khoe eo thon trên Instagram, "ma nữ" làng phim Thái đều nhận được lượt tương tác lớn.

Ở tuổi 33, Mai Davika có được nhan sắc xinh đẹp cùng đời tư bình yên bên chồng là tài tử màn ảnh.

Ảnh: Instagram nhân vật

Mai Davika diện váy cưới đính 1.700 cánh bướm
Diễn viên Mai Davika diện váy cưới đính 1.700 cánh bướm làm bằng ren cao cấp, trong đám cưới hôm 9/11 tại Thái Lan.

-11/11/2025 20:00 PM (GMT+7)
