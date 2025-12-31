Con gái 12 tuổi của Xuân Lan: Sắc vóc thừa hưởng mẹ siêu mẫu, gen nghệ thuật vượt trội

Con gái Xuân Lan mới đây xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với sự so sánh trong 8 năm vừa qua. Chỉ vỏn vẹn 8 năm nhưng bé Thỏ (Victoria Thiên Ân) đã có sự phát triển vượt trội. Mới 12 tuổi nhưng Thỏ đã sở hữu chiều cao khủng từ mẹ và gen di truyền đam mê với nghệ thuật từ gia đình.

Khi xuất hiện trong bộ ảnh mừng sinh nhật bố, bé Thỏ khiến khán giả ngỡ ngàng với gương mặt xinh xắn, "lột xác" như thiếu nữ.

Ngoài xuất hiện trước công chúng với thần thái như siêu mẫu, Thỏ vài năm gần đây còn xuất hiện trên một số phim chiếu rạp và được công chúng đón nhận.

Trong bộ phim "Cưới vợ cho cha", Thỏ vào nhân vật Mèo. Dù chỉ mới 12 tuổi, con gái siêu mẫu Xuân Lan - bé Thỏ đã thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, trong trẻo và chạm đến cảm xúc người xem bằng ánh mắt, giọng nói và những khoảnh khắc ngây thơ, hồn hậu.

Trên trường quay, bé Thỏ không chỉ là một diễn viên nhí mà còn là một "nốt nhạc dịu" trong bức tranh cảm xúc của bộ phim. Nhân vật Mèo do cô bé thể hiện là hình ảnh đại diện cho sự hồn nhiên, lạc quan - một "tia nắng nhỏ" sưởi ấm mạch phim đầy nhân văn về tình phụ tử và hạnh phúc giản dị của con người miền Tây.

Trước khi xuất hiện trong các phim chiếu rạp, Thỏ đã là một siêu mẫu nhí được khán giả quan tâm.

Nhờ có mẹ là siêu mẫu nên từ nhỏ bé Thỏ đã xuất hiện tự tin, thể hiện những bước catwalk cùng thần thái trình diễn chuyên nghiệp.

Hiện tại, Xuân Lan luôn cổ vũ và ủng hộ con gái theo đuổi niềm đam mê. Bé Thỏ cũng nhận được sự cổ vũ từ đại gia đình. Đây chính là động lực lớn giúp cô bé tự tin tỏa sáng.

Vẻ ngoài "lột xác" ở tuổi 12 của bé Thỏ - con gái Xuân Lan.

