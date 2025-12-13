Tín hiệu cho thấy 'đói giả' và cách khắc phục

Cơn đói được hiểu là cảm giác thèm ăn, cơ thể thiếu năng lượng, khó tập trung, dạ dày có thể phát ra âm thanh hoặc thấy cồn cào khó chịu. Tuy nhiên, có những lúc bạn cảm thấy đói nhưng không đồng nghĩa rằng dạ dày rỗng hay thiếu hụt năng lượng, mà cơ thể chỉ đang bị đánh lừa bởi các tín hiệu sai do não gửi đến. Những dấu hiệu phổ biến cho thấy cơn đói của bạn chỉ là giả như: đói ngay sau khi ăn, thèm ngọt sau bữa ăn, buồn miệng vào đầu giờ chiều, đói khi thức khuya, thèm ăn khi xem TV...

Nhiều người dễ nhầm lẫn tín hiệu đói của cơ thể với việc thèm ngọt, thèm ăn vặt.

Nếu thường xuyên gặp phải những tình trạng kể trên khả năng điều tiết đường huyết của cơ thể có thể đang kém, khiến bạn luôn cảm thấy đói, về lâu dài dễ hình thành thói quen ăn uống kém lành mạnh, khó kiểm soát cân nặng hơn. Để khắc phục tình trạng thường xuyên bị "đói giả", bạn có thể cải thiện thói quen ăn uống theo những quy tắc cơ bản sau đây.

Giảm lượng carbohydrate nạp vào cơ thể: Ghi chép lại chế độ ăn hiện tại của bạn và giảm dần lượng carbohydrate xuống còn 2/3 hoặc thậm chí 1/2 so với hiện tại.Tiêu thụ đủ các nhóm dinh dưỡng: Carbohydrate cần được tiêu thụ cùng với chất xơ và protein để giảm tác động của carbohydrate lên đường huyết. Bạn có thể ưu tiên tiêu thụ chất xơ, đạm từ đầu bữa, tinh bột ăn cuối bữa.

Không ăn no căng bụng: Ăn nhiều bữa nhỏ được đánh giá cao hơn so với việc ăn ít bữa nhưng luôn ăn nhiều, ăn no căng bụng. Thói quen này vừa không tốt cho hệ tiêu hóa, vừa dễ làm dao động mạnh đường huyết. Tốt nhất, mỗi bữa chỉ nên ăn đủ no khoảng 70 - 80%, không ăn cố.

Tránh ăn đồ ngọt hoặc trái cây nhiều đường ngay sau bữa ăn: Thói quen này có thể làm rối loạn quá trình điều hòa đường huyết, khiến việc giảm mỡ bụng khó khăn hơn.

Không nên ăn bánh mì, bánh ngọt khi uống cà phê: Cà phê kết hợp với bánh mì, bánh ngọt là combo được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, sự kết hợp này khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột, đưa cơ thể vào trạng thái thèm ăn liên tục và khó kiểm soát năng lượng nạp vào.

Bánh mì, bánh ngọt giàu carbohydrate khi kết hợp cùng cà phê chứa đường, sữa làm đường huyết tăng vọt rồi giảm đột ngột, kích thích thèm ăn nhiều hơn ngay cả khi cơ thể không hề thiếu năng lượng.