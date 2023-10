"Tiểu tiên cá" Ánh Viên là minh chứng: Phụ nữ đẹp nhất khi yêu

Sau khi giải nghệ, người hâm mộ nhận thấy "tiểu tiên cá" Ánh Viên có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Cựu VĐV bơi lội quê Cần Thơ cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn. Trước đó, Ánh Viên gây ấn tượng bởi thành tích thi đấu nổi bật. Tuy nhiên, cô cũng phải đối mặt với nhiều áp lực và mệt mỏi. Hình ảnh hiện tại của cô nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ. Không ít người ủng hộ và gửi những lời động viên tích cực đến Ánh Viên.

Ánh Viên có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình hậu giải nghệ.

Sau những năm cống hiến cho thể thao Việt Nam, cô đã cởi bỏ được những áp lực và thoải mái làm những điều mình muốn. Dù đã giải nghệ, những kỉ niệm về các cuộc thi, đặc biệt là Asiad 18 vẫn còn vẹ nguyên trong ký ức của Ánh Viên, cô tâm sự: "Có nhiều lần nước mắt hoà lẫn hồ bơi. Khi bước qua 20 tuổi, tôi thất bại ở ASIAD 2018. Nó cho tôi 1 trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu. Năm 2018, thời gian tập trung cho ASIAD ở Indonesia, tôi bị khủng hoảng về tinh thần, sợ thua chính bản thân. Tôi mất ngủ, lo sợ không đạt được mục tiêu, không hoàn thành nhiệm vụ…

ASIAD 2014 trước đó, tôi có huy chương đồng rồi, nên tôi nghĩ lúc này mình cần đổi màu huy chương, cần tập luyện nhiều hơn. Nhưng lúc đó, tôi đã không tập tốt và hoảng sợ".

Thất bại ở Asiad 18 là một ký ức buồn với Ánh Viên. Còn ở thời điểm hiện tại, cô hướng đến gia đình, làm những điều ý nghĩa hơn cho những người thân yêu. Cô cũng tiết lộ thêm, mình đã có bạn trai.

Tuy rằng không theo đuổi bơi lội chuyên nghiệp nhưng cô vẫn lựa chọn gắn bó với "đường đua xanh" vừa để rèn luyện thể lực, giữ dáng nhưng quan trọng hơn là lan tỏa niềm vui bơi lội tới trẻ em Việt Nam. Cô mong muốn đem đến những bài học bổ ích nhằm giảm tình trạng đuối nước thương tâm khi mùa hè diễn ra.

Trong các clip dạy bơi lội, Ánh Viên tự tin khoe nụ cười rạng rỡ sau khi tháo niềng răng. Ngoài ra, cô còn thường xuyên thay đổi kiểu tóc và sử dụng lớp make up nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sự thay đổi về ngoại hình cũng khiến Ánh Viên bị hiểu lầm phẫu thuật thẩm mỹ.

"Bữa giờ trên TikTok mọi người đồn nhiều là Viên đi sửa mũi. Viên xin đính chính Viên không có sửa nha. Mũi thật, mũi hơi bị to. Chắc là do lúc trước, khi Viên tập luyện, Viên thở nhiều quá nên thấy mũi to. Giờ hết tập rồi nên mũi cũng gọn gọn lại", cô giải thích.

