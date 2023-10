Vẻ đẹp thuần khiết "gây sốt" đường đua xanh của "nữ thần bơi lội" vừa phá kỷ lục Asiad 19

Mới đây, "kình ngư" Trương Vũ Phi đã gây ấn tượng mạnh với thành tích thi đấu nổi trội ở Asiad 19 với 6 HC vàng cùng 6 kỷ lục mới môn bơi. Đáng chú ý, trong ngày cuối cùng của môn bơi, Vũ Phi cán đích cự ly 50m bơi bướm với 25 giây 10, cô chính thức lập kỷ lục mới của Á vận hội.

Trương Vũ Phi được mệnh danh là "nữ thần bơi lội" nhờ thành tích thi đấu xuất sắc.

Trương Vũ Phi được coi là Nữ hoàng bơi bướm. Nội dung thi giành cho cá nhân, cô từng phá kỷ lục Asiad ở cự ly 100m với thành tích 55 giây 86. Ở cự ly 200m bướm. Cô tiếp tục về nhất với thành tích 2 phút 5 giây 57. Đây cũng là kỷ lục mới của Asiad. Không chỉ thế, các cự ly bơi ngắn cũng là sở trường của Vũ Phi. Cô giành được HCV 50 m tự do nữ, phá kỷ lục Asiad với 24 giây 26.

Tại Asiad 19, cô tiếp tục phá 6 kỷ lục môn bơi lội.

Ngoài ra, trong phần thi đồng đội, Vũ Phi có 2 lần được nhận HCV ở cự ly 4x100 m tự do tiếp sức và 4x100 m hỗn hợp nam nữ tiếp sức. Ở nội dung tự do tiếp sức, tuyển Trung Quốc tiếp tục phá kỷ lục Asiad. Ở nội dung hỗn hợp nam nữ tiếp sức, cô và các đồng đội tiếp tục lập kỷ lục châu Á. Cô suýt có tấm HC vàng thứ 7 tại Asiad 19 do đội bơi 4x100 m hỗn hợp nữ của Trung Quốc bị truất quyền thi đấu vì xuất phát ở lượt thi vòng loại.

Trương Vũ Phi được nhận xét sở hữu gương mặt thuần khiết.

Trương Vũ Phi sinh năm 1998, có bố và mẹ đều là HLV bơi lội. Bản thân Vũ Phi cũng đã học bơi từ năm 3 tuổi. Cô cao 1m76 và từng bị chẩn đoán bị cong vẹo cột sống. Tuy nhiên, Trương Vũ Phi đã trở thành niềm hy vọng số 1 của Trung Quốc trên đường đua xanh khi nỗ lực rèn luyện, vượt lên chính mình. Tại Olympic Tokyo 2020, cô phá kỷ lục và giành được HCV trong cuộc đua chung kết nội dung 200m bơi bướm nữ.

Bên cạnh những thành tích thi đấu nổi trội, nhan sắc xinh đẹp của Trương Vũ Phi cũng trở thành đề tài được quan tâm. Hình ảnh nữ vận động viên nở nụ cười tươi tắn khi về đích cùng gương mặt xinh đẹp, thuần khiết nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên của người hâm mộ.

Bơi lội là môn thể thao tiêu thụ nhiều năng lượng, chính vì thế, Vũ Phi cũng cần bổ sung từ 10.000 đến 12.000 calo/ngày. Trong đó, có 50% carbohydrate và 50% còn lại là protein, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, cô chú trọng uống nước thường xuyên để hỗ trợ phục hồi và tránh mất nước. Trước khi thi đấu 2-4 tiếng, cô thường ăn bữa nhẹ bao gồm các thực phẩm giàu carbonhydrate và trước 1 tiếng thi đấu, cô ăn thêm chút hoa quả. Cô ăn từ 5 đến 7 bữa/ngày, gồm cả bữa chính và phụ đồng thời hạn chế ăn nhiều đường, dầu mỡ và các thực phẩm chế biến sẵn.

