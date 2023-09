"Người đàn bà đẹp nhất nước Ý" gợi cảm cỡ nào mà từng khiến Leonardo DiCaprio bị lu mờ?

Mới đây, trên MXH đăng tải loạt ảnh Monica Bellucci diện áo tắm 1 mảnh, khoe khéo vẻ đẹp đầy đặn ở tuổi trung niên nhanh chóng thu hút nhiều lượt yêu thích của dân mạng. Dưới phần bình luận, không ít người dành lời khen ngợi cho ngoại hình nóng bỏng của Monica. Sắc vóc của “người đàn bà đẹp” nước Ý vẫn vô cùng quyến rũ thậm chí còn có phần mặn mà hơn xưa.

Nhờ vóc dáng cân đối, gợi cảm, ở tuổi U60 Monica vẫn tự tin diện những bộ đồ bó sát. Nhiều ý kiến nhận xét, dường như thời gian quá đỗi dịu dàng với Monica.

Monica tự tin diện trang phục tôn dáng dù đã U60.

Sau Sophia Loren, Monica Bellucci được coi là biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Ý. Cô bén duyên với nghề người mẫu sau đó nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ với loạt phim ăn khách như Malèna, The apartment, Malèna, Ma trận (phần 2 và 3), The Brothers Grimm, Don't Look Back, The Befana Comes At Night 2: The Origins,... Năm 51 tuổi, cô được mời diễn xuất vai Bond Girl trong bom tấn Spectre và trở thành Bond Girl "già nhất" trong lịch sử series phim Điệp viên 007.

Sắp tới đây, Monica sẽ tròn 59 tuổi và bắt đầu bước sang tuổi 60 nhưng nữ diễn viên đã chứng minh, tuổi tác chỉ là con số. Trên trang bìa của một số tạp chí, Monica vẫn toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc với thân hình thon gọn, nóng bỏng và gương mặt sắc sảo.

Ở độ tuổi của Monica, không ít sao nữ lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo sự trẻ trung nhưng cô lại trái ngược hoàn toàn. Monica đề cao nét đẹp tự nhiên cũng như vẻ đẹp từ tâm hồn.

Về chế độ ăn uống, Monica tập trung bổ sung những thực phẩm hữu cơ và loại bỏ hoàn toàn thực phẩm kém lành mạnh như đồ chiên rán, nhiều đường ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. Rau xanh, trái cây tươi là những thứ gần như không thể thiếu trong tủ lạnh mỗi ngày của cô.

Không phải là người quá yêu thích việc tập luyện cũng như dậy sớm nhưng Monica luôn tập bộ môn yoga, thiền định mỗi ngày để giữ gìn vóc dáng. Bên cạnh đó, cô cũng đi bơi đều đặn hàng tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 45 phút.

Vẻ đẹp của cô cũng từng khiến Leonardo DiCaprio bị lu mờ khi chụp ảnh chung.

Monica còn có thói quen trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản, chỉ bao gồm son môi và mascara cùng một lớp nền mỏng nhẹ. Ngay cả trên thảm đỏ, hiếm khi người ta thấy gương mặt cô mang lớp makeup dày, đậm. Bên cạnh đó, cô chỉ gội đầu 2 lần/tuần và thường pha loãng dầu gội để tránh hóa chất có thể khiến tóc bị hư tổn, đồng thời hạn chế tạo kiểu, trừ khi phải tham gia các sự kiện hoặc đóng phim.

Monica chia sẻ: "Tôi không cho rằng mình đẹp hơn theo thời gian, tôi chỉ cảm thấy tốt hơn. Ngay cả khi bạn mất đi sự trẻ trung của vẻ đẹp ngoại hình thay vào đó sẽ là những điều rất thú vị. Đó là vẻ đẹp không thể có sẵn mà bạn phải tôi luyện".

