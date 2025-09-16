Hai thói quen trước khi ngủ giúp da mềm mịn, ngừa nếp nhăn

1. Tăng cường độ ẩm cho da

Khi ngủ, da có xu hướng mất nước một cách tự nhiên và nếu nằm ngủ trên vỏ gối cotton, độ ẩm trên da càng bị thấm hút nhiều hơn. Để khắc phục điều này, Chris Gibson - chuyên gia chăm sóc da và thẩm mỹ với 37 năm kinh nghiệm, từng cộng tác với NBC, Fox News, CBS - khuyên nên khóa ẩm trước khi ngủ bằng một bước bổ sung.

Bắt đầu bằng cách xịt khoáng hoặc xịt dưỡng ẩm sau các bước chăm sóc da buổi tối để tăng cường độ ẩm cho da. Tiếp đó, thêm một lớp khóa ẩm cho da bằng phương pháp slugging. Thao tác này tạo ra một lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa da mất nước tự nhiên cũng như giữ chặt các thành phần dưỡng, giúp da duy trì độ ẩm, hấp thụ dưỡng chất tốt hơn trong đêm.

Biên tập viên làm đẹp của 'Women’s Health' Perdita Nouril nhận thấy da mềm mịn hơn sau một đêm trải nghiệm phương pháp slugging với sáp Vaseline. Tuy nhiên, cô thừa nhận việc rửa sạch lớp sáp đọng trên da vào sáng hôm sau không hề dễ dàng.

Bước này có thể thực hiện bằng các loại mặt nạ ngủ hoặc sử dụng kem dưỡng ẩm có kết cấu dày, đặc, hoặc dùng các thành phần gốc petrolatum như Vaseline. Tuy nhiên, việc sử dụng Vaseline trên da mặt qua đêm không được khuyến khích cho người có làn da dầu, da dễ nổi mụn.

2. Đầu tư vào chất lượng gối ngủ

Vỏ gối cotton thông thường không chỉ hút ẩm khỏi da, mà còn tạo ra ma sát trong quá trình thay đổi tư thế ngủ, có thể làm sâu thêm các nếp nhăn theo thời gian. Ngoài ra, ma sát giữa vỏ gối cotton và mái tóc cũng có thể góp phần làm tình trạng rụng tóc thêm trầm trọng.

Chuyên gia Chris Gibson khuyến khích sử dụng gối chuyên dụng chống lão hóa, có tác dụng giảm bớt ma sát, tránh tình trạng đè ép, tạo áp lực lớn lên da, từ đó bảo vệ làn da khỏi nguy cơ hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, cũng có thể ưu tiên sử dụng các loại vỏ gối mềm mịn, ít ma sát như lụa hoặc tencel và hạn chế tối đa việc nằm sấp khi ngủ.

