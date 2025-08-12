Lưu Diệc Phi U40 vẫn như gái 18 nhờ 5 thói quen, cái thứ 2 nghe tưởng dễ mà khó làm

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, công chúng vẫn gọi cô bằng “thần tiên tỷ tỷ” của Hoa ngữ bởi nhan sắc không tuổi. Ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn giữ được làn da căng mịn, vóc dáng thon gọn và thần thái cuốn hút khiến bao người ngưỡng mộ.

Không nhờ đến những biện pháp làm đẹp cầu kỳ, bí quyết của Lưu Diệc Phi nằm ở 5 thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bền vững. Đặc biệt, thói quen thứ 2 tưởng dễ thực hiện nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật cao mới có thể duy trì.

Cận cảnh visual "không tuổi" của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi.

1. Ăn nhiều trái cây

Dù lịch trình bận rộn đến đâu, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì thói quen bổ sung trái cây mỗi ngày để nuôi dưỡng cơ thể và làn da. Trái cây là “kho báu” vitamin C, A, E và các khoáng chất như kali, magie – những yếu tố cần thiết cho hệ miễn dịch, quá trình tái tạo tế bào và cân bằng điện giải.

Đặc biệt, các loại quả mọng nước như dưa hấu, dưa lưới, cam không chỉ cấp ẩm tự nhiên cho da, giúp bề mặt căng bóng, mịn màng mà còn bổ sung vitamin C để kích thích sản sinh collagen – “chìa khóa” giúp da đàn hồi, săn chắc.

Ngoài ra, hầu hết trái cây đều ít calo nhưng giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hoặc duy trì vóc dáng lý tưởng mà không phải kiêng khem quá khắt khe.

2. Hạn chế ăn vặt

Với Lưu Diệc Phi, hạn chế ăn vặt là nguyên tắc “vàng” giúp giữ cân và làn da đẹp. Các món snack, bánh kẹo hay đồ chiên rán chứa nhiều đường, chất béo bão hòa và calo rỗng – dễ khiến cơ thể nạp thừa năng lượng nhưng lại thiếu dưỡng chất.

Bằng việc cắt giảm đồ ăn vặt, lượng calo hấp thụ mỗi ngày sẽ ở mức hợp lý hơn, từ đó giảm nguy cơ tăng cân mất kiểm soát. Đồng thời, đây cũng là cách hạn chế dầu mỡ, đường – những “thủ phạm” hàng đầu gây mụn và khiến da xỉn màu.

Lưu Diệc Phi ăn nhiều trái cây tươi để bổ sung vitamin, chất xơ và giữ da sáng mịn, đồng thời hạn chế tối đa đồ ăn vặt (đặc biệt là đồ chiên, nhiều đường) để tránh tích mỡ và giữ dáng.

3. Uống đủ nước

Không chỉ Lưu Diệc Phi, hầu hết các mỹ nhân C-biz đều xem việc uống đủ nước là bí quyết dưỡng nhan đơn giản nhưng hiệu quả. Nước giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, vận chuyển dưỡng chất, loại bỏ độc tố và hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo.

Bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày còn cấp ẩm từ bên trong, giảm tình trạng da khô, bong tróc, đồng thời giúp da căng mịn, tươi sáng hơn. Nước cũng góp phần thanh lọc cơ thể, giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông – nguyên nhân gây mụn thường gặp.

4. Rửa mặt bằng nước ấm

Một thói quen làm đẹp thú vị của Lưu Diệc Phi là rửa mặt bằng nước ấm thay vì nước lạnh. Nước ấm giúp giãn nở lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm sâu trong da, từ đó làm sạch kỹ hơn và hạn chế mụn.

Không chỉ vậy, hơi ấm còn kích thích tuần hoàn máu trên da mặt, mang nhiều oxy và dưỡng chất đến tế bào, giúp da hồng hào, rạng rỡ. Đây cũng là bước khởi đầu lý tưởng trước khi thực hiện các bước skincare để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

5. Ngủ đủ giấc

Dù công việc dày đặc, “thần tiên tỷ tỷ” luôn cố gắng đảm bảo ngủ đủ giấc mỗi đêm. Giấc ngủ là thời gian vàng để cơ thể tái tạo tế bào, phục hồi mô bị tổn thương và cân bằng nội tiết.

Thiếu ngủ làm rối loạn hormone ghrelin (gây thèm ăn) và leptin (tạo cảm giác no), khiến cơ thể dễ ăn nhiều hơn mức cần thiết. Khi ngủ đủ, sự cân bằng này được duy trì, giúp kiểm soát cân nặng và giữ tinh thần, làn da ở trạng thái tốt nhất.

Ở tuổi 37, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được vẻ đẹp “thần tiên tỉ tỉ” nhờ lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và tinh thần thư thái.