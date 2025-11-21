Người tình bí ẩn của Lưu Diệc Phi

Trang 163 đưa tin ngày 19/11, mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và nữ ca sĩ Tăng Dật Khả bất ngờ được bàn tán trở lại, trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi trên MXH Weibo với hơn 32 triệu lượt đọc. Trong đó, nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi và Tăng Dật Khả từng có mối quan hệ thân thiết trên mức đồng nghiệp.

Hai nữ nghệ sĩ quen nhau khi cùng tham gia bộ phim Thông cáo tình yêu (2010). Khi đó, Tăng Dật Khả là ca sĩ nổi tiếng bước ra từ cuộc thi tìm kiếm tài năng Super Girl của đài truyền hình Hồ Nam năm 2009. Cô theo đuổi hình ảnh tomboy cá tính, đối lập với vẻ đẹp dịu dàng của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi và Tăng Dật Khả từng có thời gian như hình với bóng làm dấy lên tin đồn tình ái.

Sau khi quen biết, cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi chơi cùng nhau. Họ từng đạp xe lúc nửa đêm, cùng đi nghe nhạc. Lưu Diệc Phi dẫn mẹ đi xem concert của Tăng Dật Khả, trên sân khấu nữ diễn viên chúc mừng sinh nhật cô. Cả hai đi về cùng một khu nhà. Năm 2012, Tăng Dật Khả chia sẻ cô muốn trốn đi với Lưu Diệc Phi. Trong bài hát của mình, Tăng Dật Khả cũng đề cập đến lời hẹn này vì vậy công chúng cho rằng đây là bài hát dành riêng cho Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai dần rạn nứt và ít khi xuất hiện cùng nhau. Đến năm 2015, khi Lưu Diệc Phi chia tay Song Seung Hun, trên mạng xã hội, Tăng Dật Khả đăng bài: "Chúng ta hãy bắt đầu lại đi". Dù trên mạng có nhiều thông tin Tăng Dật Khả và Lưu Diệc Phi yêu đồng tính, công ty quản lý của "thần tiên tỷ tỷ" chưa từng lên tiếng phủ nhận rõ ràng.

Lưu Diệc Phi từng bị nghi yêu đồng giới.

Tuy nhiên, đã nhiều năm hai nghệ sĩ không tương tác. Lưu Diệc Phi giờ đây là siêu sao hạng A, trong khi đó danh tiếng và sự nghiệp của Tăng Dật Khả đã dần tụt dốc. Theo 163, hiện tại Tăng Dật Khả đang có scandal bắt nạt nhân viên, vì vậy chuyện tình của cô và Lưu Diệc Phi mới được nhắc lại, đây được cho là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận.

Bên cạnh đó, giới thạo tin cho rằng việc Lưu Diệc Phi không đính chính về tin tình ái với Tăng Dật Khả chỉ thể hiện sự lịch thiệp, tôn trọng bạn diễn cũ.