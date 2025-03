Jisoo làm một việc sau mỗi hai tiếng để giữ da mịn màng

Jisoo tươi tắn trong buổi fan meeting tối 30/3 tại Hà Nội. Ảnh: Thịnh Joey

Tham dự sự kiện fan meeting tại Hà Nội tối 30/3, Jisoo gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ dù lịch trình làm việc bận rộn. Cô đến Hà Nội vào sáng ngày 30/3 và rời đi ngay sau khi buổi giao lưu kết thúc. Việc thường xuyên di chuyển bằng máy bay, qua nhiều vùng khí hậu khác nhau, không có đủ thời gian nghỉ ngơi ảnh hưởng rất lớn tới làn da. Dẫu vậy, Jisoo vẫn giữ được làn da tươi tắn, hồng hào.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí W Hàn Quốc, Jisoo tiết lộ cô duy trì thói quen uống nước sau mỗi hai tiếng để cấp ẩm cho da, đồng thời, nâng cao sức khỏe. Đây là thói quen rất tốt, giúp duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể.

Dù lịch trình làm việc bận rộn, Jisoo vẫn giữ được làn da mịn màng, căng bóng nhờ thói quen bổ sung nước liên tục. Ảnh: Tadydotcom

Theo Healthline, uống nước đều đặn mang đến những lợi ích to lớn với sức khỏe, làn da và vóc dáng như:

- Duy trì độ ẩm cho da, độ ẩm cho cơ thể, hỗ trợ chức năng của các cơ quan, đặc biệt là thận.

- Tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời, giúp đốt cháy nhiều calo hơn, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng.

- Cải thiện sự tập trung, giảm mệt mỏi, giúp não hoạt động tốt hơn.

- Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón.

- Tăng hiệu quả thải độc, giúp cơ thể loại bỏ độc tố qua nước tiểu, mồ hôi.

Trung bình, người trưởng thành cần uống 1,5 - 2,5 lít nước mỗi ngày, tùy vào tuổi tác, cân nặng, mức độ vận động. Duy trì thói quen uống nước sau mỗi hai tiếng với lượng nước phù hợp giúp cải thiện sức khỏe, chống lão hóa da và giữ gìn vóc dáng thon gọn.

Lưu ý, khi uống nước, nên uống từng ngụm nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc để tránh áp lực lên thận. Không nên uống quá nhiều nước một lúc vì có thể gây loãng máu, mất cân bằng điện giải. Nếu có thói quen uống nước sau mỗi hai tiếng, bạn nên uống một cốc nhỏ, khoảng 200 - 300 ml nước là vừa đủ.

Jisoo gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ. Ảnh: Instagram Blissoo

Jisoo năm 1995, gia nhập YG Entertainment năm 2011 và ra mắt trong nhóm Blackpink vào 2016, sau 5 năm làm thực tập sinh. Cô cùng các thành viên có nhiều bản hit đạt hàng tỷ lượt xem như Kill This Love, How You Like That, Ddu-Du Ddu-Du... Người đẹp có hơn 79 triệu lượt theo dõi trên Instagram, từng vào danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới, là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Cô còn đóng chính phim truyền hình Snowdrop, Newtopia.

Hôm 14/2, Jisoo phát hành EP Amortage gồm 4 bài. Sản phẩm lập tức lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Hanteo về doanh số. Đây là dự án solo đầu tiên sau khi cô hết hạn độc quyền với YG Entertainment.