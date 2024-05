Nhan sắc gây thương nhớ của "bản sao Song Hye Kyo" đổ bộ LHP Cannes 2024

LHP Cannes 2024 là sự kiện điện ảnh đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, Han So Hee "gây sốt" ở sân bay khi đang trên đường sang Pháp, để chuẩn bị cho màn xuất hiện tại Cannes. Cô lựa chọn outfit tối giản nhưng vẫn rất nổi bật, với áo ba lỗ màu đen với quần jean, tôn lên nước da trắng hồng và để tóc xoắn lọn nhẹ nhàng.

Han So Hee sinh năm 1994, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc, từng tham gia một số bộ phim như: Thế Giới Hôn Nhân, Dẫu Biết, Lang Quân 100 Ngày, My Name... Cô được mệnh danh là "bản sao" Song Hye Kyo nhờ sở hữu gương mặt có nhiều đường nét hao hao đàn chị. Đặc biệt, cô nàng còn được mệnh danh "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh" nhờ vai diễn ấn tượng trong Thế Giới Hôn Nhân.

Hiện tại, cô đang duy trì cân nặng khoảng 44 - 45 kg. Tùy từng thời điểm đóng phim, cô sẽ tăng cân hoặc giảm cân để phù hợp với tạo hình nhân vật. Trong quá trình tập luyện hàng ngày, cô chú trọng những bài tập đảm bảo sức bền, nâng cao khả năng chịu đựng khi thực hiện các cú đánh và cảnh quay đòi hỏi thể lực. Ngoài ra, cô còn dành 30 phút mỗi ngày để đạp xe.

"Thật ra tôi không thích tập thể lực, nhưng vì tính chất công việc luôn phải xuất hiện trước công chúng nên tôi bắt buộc phải làm bản thân xinh đẹp nhất có thể. Không chỉ cho tôi mà còn là vì sự tôn trọng tôi dành cho khán giả đã yêu quý và theo dõi mình suốt thời gian vừa qua", cô nói.

Về chế độ ăn uống, Han So Hee tiết lộ, cô không thích ăn ức gà nhưng vào thời điểm cần giảm cân cấp tốc, đây là món mà cô sẽ ăn nhiều nhất.

"Tôi chỉ ăn ức gà vào những lúc thật sự cần phải giảm cân cấp tốc. Thật sự món ăn có thể xoa dịu tâm hồn của tôi là mì ăn liền. Bạn biết không, tôi có thể ăn cả ngày không chán. Nhất là vào những khi thời tiết lạnh hoặc khi mưa phùn lất phất. Thật sự thì ai có thể cưỡng lại được cảm giác ấm áp từ một nồi mì nóng hổi giữa thời tiết se lạnh đúng không?", cô chia sẻ.

