BLACKPINK dạo phố Milan: Jennie xách túi tiền tỷ, Lisa - Rosé mặc tối giản

Jennie

Jennie xuống phố Milan trong bộ cánh đơn giản gồm váy xám lệch vai cùng giày đế bệt, đeo kính mát gọng kim loại. Sự chú ý đổ dồn về chiếc túi Birkin 25 Cargo phiên bản giới hạn của nhà mốt Hermès.

Ra mắt đầu năm 2022, Birkin 25 Cargo là phiên bản phá cách lấy cảm hứng từ trang phục quân đội, với thiết kế túi phụ độc đáo cùng phom dáng mạnh mẽ. Các chi tiết đặc biệt khiến mẫu túi thường xuyên sold-out (cháy hàng), được săn lùng bởi các tín đồ thời trang.

Mức giá niêm yết của chiếc túi này là khoảng 584 triệu đồng, nhưng như mọi “cuộc chơi Hermès” khác, khách hàng không thể chỉ mua mỗi túi. Để được “đề nghị bán” chính thức tại boutique, người mua cần chi tiêu thêm ít nhất 730 triệu đồng cho các sản phẩm khác từ khăn lụa, giày dép cho đến phụ kiện.

Điều này đẩy tổng chi phí để sở hữu một chiếc Birkin 25 Cargo chính hãng lên mức hơn 1,3 tỷ đồng.

Ở thị trường resale (second hand), mẫu túi tương tự được rao bán với mức giá dao động từ 912,5 triệu - 1,4 tỷ đồng. Một cửa hàng chuyên bán đồ Hermès tại Nhật Bản hiện niêm yết phiên bản này với mức giá khoảng 985 triệu đồng, còn tại các nền tảng thương mại quốc tế, con số này thậm chí còn cao hơn, tùy tình trạng và độ hiếm của túi.

Jennie đính kèm trên túi chiếc charm Kelly Festival - một phụ kiện mini lấy cảm hứng từ chính chiếc túi Kelly đình đám. Mẫu charm này có giá bán lẻ khoảng 3.275 đô la Mỹ (khoảng 86,5 triệu đồng), và giá bán lại hiện được ghi nhận ở mức 4.000 - 5.000 đô la Mỹ (tương đương 105 - 130 triệu đồng), tùy theo màu sắc và tình trạng.

Đây là lần hiếm hoi Jennie xuất hiện cùng Hermès kể từ khi cô gắn bó với hình tượng "nàng thơ Chanel". Tại thời điểm mới ra mắt, nữ idol từng được bắt gặp cùng chiếc Birkin Black Togo (khoảng 305 triệu đồng) và Kelly Ado Backpack (khoảng 240 triệu đồng). Khi đó, người hâm mộ phỏng đoán các thiết kế xa xỉ này được mượn từ tủ đồ của mẹ cô.

Lisa

Trùng hợp, Lisa cùng ngày được bắt gặp tại Milan trong bản phối tương tự Jennie. Hai mảnh BLACKPINK đều chọn giày đế bệt cùng túi xách Hermès dạo phố trước thềm concert.

Trước đó, nữ idol người Thái ghé qua shopping tại cửa hàng của một người đồng hương. Cô ăn mặc năng động, lăng xê tông màu nâu mocha thời thượng trên mẫu giày tabi, áo len crop-top.

Rosé

Trong khi đó, Rosé trung thành với gam màu đen trắng quen thuộc. Giọng ca sinh năm 1997 diện áo thun trễ vai cùng chân váy mini, khoe vóc dáng thon gọn xuống phố Milan.