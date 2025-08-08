Jennifer Lopez bị từ chối vào cửa hàng Chanel

Nhân viên an ninh ngăn Jennifer Lopez ở cửa và nói rằng cửa hàng "đã đầy khách". Nữ ca sĩ người Mỹ bình tĩnh đáp lại: "Không sao, không có vấn đề gì". Cô quay đi, không hề tỏ ra phật ý, theo tờ Turkiye Today.

Jennifer Lopez trong buổi mua sắm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Haberler.com

Sau đó, Jennifer Lopez chuyển sang các cửa hàng kế bên là Celine và Beymen. Cô dành khoảng ba tiếng tại hai shop này và chi tiêu tới hàng chục ngàn USD.

Khi J.Lo chuẩn bị rời khỏi trung tâm mua sắm Istinye Park, nhân viên bảo vệ của Chanel - lúc này đã biết cô là ai - cố gắng mời ca sĩ quay lại cửa hàng. Tuy nhiên, lời mời muộn màng này đã bị nữ nghệ sĩ thẳng thừng từ chối.

Jennifer Lopez dành ba giờ mua sắm ở cửa hàng Celine và Beymen sau khi bị nhân viên bảo vệ cửa hàng Chanel từ chối. Ảnh: Haberler.com

Giọng ca On the Floor đã dành thời gian đi shopping một ngày trước khi cô biểu diễn trong liveshow ở Istanbul vào tối 5/8. Hiện tại J.Lo vẫn chưa đăng bài về đêm diễn này. Tuy nhiên 10 ngày trước, cô từng khoe ảnh tổ chức sinh nhật tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/7 sau đêm diễn ở thành phố Antalya. Kết thúc đêm tiệc, ca sĩ sang Ba Lan, Romania và hàng loạt các nước châu Á biểu diễn trước khi quay lại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần này.

Chuyến lưu diễn quốc tế Up All Night: Live in 2025 của Jennifer Lopez sẽ kết thúc vào ngày 12/8 tại Italy. Tháng 12, cô bắt đầu loạt concert ở Las Vegas tại nhà hát The Colosseum ở khu phức hợp khách sạn - sòng bài Caesars Palace.