Sau chụp ảnh cùng hoa hồng, Lưu Diệc Phi lại khởi xướng trào lưu làm đẹp mới

Còn nhớ khi quay phim Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi từng tạo nên cơn sốt với loạt ảnh ôm bó hoa hồng đứng bên khung cửa. Chỉ là một khoảnh khắc bình thường trên phim, chẳng hề đầu tư cầu kỳ nhưng Lưu Diệc Phi vẫn khiến nhiều cô gái muốn có bộ ảnh giống như vậy.

Nhiều người còn gọi đây là bức ảnh cầu may, để ảnh này làm hình nền điện thoại hoặc ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội là sẽ gặp nhiều may mắn. Và đến bây giờ, vẫn có nhiều cô gái thích tạo dáng bên bó hồng giống như Lưu Diệc Phi.

Trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng, nhân vật của Lưu Diệc Phi tên Hoàng Diệc Mai nghĩa là hoa hồng vàng. Vậy là đủ để tạo thành trào lưu chụp ảnh với những đóa hồng vàng, để “xin vía” xinh đẹp, tài giỏi như Diệc Mai.

Mới đây nhất, Lưu Diệc Phi xuất hiện trong đêm hội Vogue Thịnh Điển 2025 với tạo hình lộng lẫy như nữ thần. Cô mặc bộ váy đính kết sang trọng, đeo trang sức đắt giá, tóc búi cao và trang trí bằng những đóa baby khô.

Trước Lưu Diệc Phi, không mấy ai cài hoa baby lên mái tóc khi đi sự kiện và chẳng ngờ những chùm hoa baby khi biến thành đồ trang sức cho tóc lại nổi bật và sang trọng đến vậy. Chẳng cần phải trâm cài hoặc những chiếc cặp tóc đắt giá, Lưu Diệc Phi vẫn tỏa sáng với chùm hoa baby nhiều màu thanh nhã.

Ngay sau khi loạt ảnh của Lưu Diệc Phi lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cô gái Trung Quốc đã nhanh chóng bắt trend cài hoa baby lên tóc giống như "thần tiên tỷ tỷ". Hoa baby khô hay tươi đều có thể thành phụ kiện cho mái tóc, lại rất bền, có thể dùng suốt cả ngày mà không lo héo nên càng được ưa chuộng.