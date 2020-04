Sao "Tình dục là chuyện nhỏ" 42 tuổi lấy trai 24, 5 lần sửa mũi để đổi vận

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 19:34 PM (GMT+7)

Hoa hậu Ham So Won thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần.

Năm 2018, hoa hậu Ham So Won gây sốc khi kết hôn với tình trẻ kém 18 tuổi.

Đầu năm 2018, thông tin Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997 - Ham So Won kết hôn với trai trẻ kém 18 tuổi gây nhiều chú ý dư luận. Khi đó, người đẹp đã bước sang tuổi 42 còn chồng mới 24 tuổi. Bên cạnh danh hiệu sắc đẹp, Ham So Won còn là một diễn viên có tiếng, đóng chính trong phim Tình dục là chuyện nhỏ.

2 năm qua, cuộc sống của cặp đôi lệch tuổi gặp nhiều trục trặc. Cặp đôi cũng chẳng ngại ngần tự bóc trần mọi thứ về cuộc sống của mình khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Flavor of Wife từ năm 2018 tới nay. Hoa hậu sinh năm 1976 nhận phải nhiều chỉ trích khi đối xử không tốt với chồng và nhà chồng.

Ham So Won liên tục lên sóng truyền hình kể lể nỗi khổ tài chính. Người đẹp không chỉ tự keo kẹt với bản thân mà còn với người nhà, tính toán chi li từng đồng vì phải bao nuôi chồng thất nghiệp, chê bai mẹ chồng lãng phí. Tuy nhiên, chồng của Ham So Won là một người khéo tay chăm sóc con cái, chu toàn chuyện nhà cửa, hiền lành, cả hai nhiều lần tranh cãi nhưng vẫn làm hòa.

Nhan sắc Ham So Won hiện tại trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.

Ngoài những ồn ào về đời sống không đáng có thì ai cũng phải công nhận Ham So Won trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều (hiện tại 44 tuổi). Khi sánh vai cùng chồng trẻ 9X, hoa hậu 7X trông vẫn xứng đôi vừa lứa.

Trong tập mới đây của Flavor of Wife, Ham So Won không ngại ngần chia sẻ chuẩn bị cùng mẹ chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trong quá khứ, cô cũng đã 5 lần sửa mũi để đổi vận, mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Ham So Won nói: "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu các bạn hạ thấp đỉnh mũi xuống một xíu. Về mặt tướng học, mũi trực tiếp ảnh hưởng đến con đường tiền bạc."

Tính đến hiện tại, Ham So Won đã sửa mũi 5 lần. Hoa hậu giải thích trên truyền hình rằng: "Tôi liên tục thẩm mỹ là vì theo nhân tướng học. Tôi đã dành thời gian nghiên cứu khuôn mặt của những người giàu có. Mũi cong sẽ dẫn đến những đường cong trong cuộc sống. Vì thế tôi đã làm cho mũi mình đẹp và thẳng ra."

Ham So Won sửa mũi nhiều lần vì muốn thay đổi vận số, có tướng giàu sang.

Chồng của Ham So Won tiết lộ người đẹp đã sửa mũi 5 lần.

Ham So Won được người hâm mộ khen ngợi là người trung thực sau số phát sóng trên. Lý do là vì chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc rất phổ biến. Theo khảo sát của Gallup Korea năm 2015, cứ 3 người phụ nữ xứ Kim chi trong độ tuổi từ 19-29 thì có một người từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngoài sửa mũi, Ham So Won vướng nghi vấn tiêm mặt để làm căng da, tiêm gọn cằm, tiêm má baby và can thiệp làm đẹp bằng công nghệ cao để kéo dài tuổi xuân. Nhiều lần cô để lộ gương mặt sưng húp khó hiểu.

Có ý kiến chê bai gương mặt Ham So Won đơ cứng, giống tượng sáp, nhan sắc xuống dốc vì thẩm mỹ. Tuy nhiên, hoa hậu U50 không quan tâm. Cô chia sẻ: "Đóng phim ở Trung Quốc, Jang Nara là diễn viên được chú ý nhất, tôi là thứ hai. Đi đâu tôi cũng được chào đón. Mọi người khen tôi xinh đẹp."

Ham So Won vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bộ phận trên mặt.

Gương mặt hiện tại của Ham So Won (ảnh phải) bị chê đơ cứng so với quá khứ (ảnh trái).

