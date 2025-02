Sao phim 'Sex is Zero' tuổi trung niên sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, sống kín tiếng sau biến cố 'cảnh nóng'

Lee Hwa Sun - sao phim "Sex is Zero" ở ẩn nhiều năm vì cảnh nóng hở bạo

"Sex is Zero" được xem là một trong những phim nổi tiếng của dòng phim 18+ của Hàn vào đầu thập niên 2000. Đồng thời, đây còn là bước ngoặt giúp loạt mỹ nhân như Ha Ji Won, Song Ji Hyo, Im Chang Jung tỏa sáng. Tuy nhiên, đối với nữ diễn viên Lee Hwa Sun, thay vì “hưởng lợi” như nhiều đồng nghiệp, người đẹp phải ở ẩn vì tai tiếng bắt nguồn từ cảnh nóng của nhân vật trong phim "Sex is Zero".

Lee Hwa Sun - sao phim "Sex is Zero" nóng bỏng lúc trẻ.

Trong "Sex is Zero", nữ diễn viên vào vai Yeong Chae - nữ huấn luyện viên sở hữu ngoại hình quyến rũ. Thời điểm phim lên sóng, khán giả ngồi trước màn ảnh không khỏi sốc khi Lee Hwa Sun tự mình thực hiện phân cảnh giường chiếu táo bạo. Sau phân cảnh này, sao phim "Sex is Zero" đã nhận được nhiều sự chú ý và cả những lời gạ gẫm. Đây cũng chính là lý do khiến Lee Hwa Sun "lặn mất tăm" khi sự nghiệp đang trong giai đoạn khởi sắc.

Mới đây, Lee Hwa Sun sau thời gian dài ở ẩn cũng đã có những chia sẻ trước sóng truyền hình. Sao phim "Sex is Zero" chia sẻ việc cô hết mình với vai diễn, "thầu trọn" những phân cảnh nóng bỏng trong phim khiến nhiều người tìm đến cô với ý đồ không mấy tốt đẹp. Lee Hwa Sun liên tục bị gạ gẫm, mời đi ăn, uống rượu.

Sao phim "Sex is Zero" chuyển hướng sang làm vận động viên đua xe.

Thậm chí nhiều người còn tung các tin đồn nhảm rằng con người thật của cô cũng phóng khoáng như lúc đóng phim. Nữ diễn viên chia sẻ những áp lực sau khi bộ phim "Sex is Zero" trở nên nổi tiếng, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim với mức cát-sê ngất ngưởng nhưng kịch bản chỉ toàn yêu cầu cảnh hở hang khiến cô chỉ muốn chạy trốn, từ bỏ sự nghiệp.

Lee Hwa Sun - sao phim "Sex is Zero" có thân thế như thế nào, cuộc sống hiện tại ra sao?

Lee Hwa Sun - sao phim "Sex is Zero" là một nữ người mẫu sinh năm 1980, cô sinh ra trong một gia đình có nề nếp với bố là một sĩ quan cảnh sát. Cô từng là bạn cùng lớp với Lee Hyori ở khoa Kinh tế của trường Đại học Nữ sinh Sookmyung đầy danh giá.

Lee Hwa Sun bén duyên với nghề người mẫu và nhanh chóng trở nên thành công. Cô đá chéo sân sang diễn xuất khi đảm nhiệm nhân vật phụ trong 10 bộ phim truyền hình và 4 tác phẩm điện ảnh. Sự nghiệp phim ảnh của cô nổi bật nhất là vai phụ để đời trong phim "Sex is Zero".

Nhan sắc sao phim "Sex is Zero" ở hiện tại.

Tuy nhiên, sau bộ phim này, nữ diễn viên phim "Sex is Zero" chuyển hướng sang một lĩnh vực khác là đua xe và ra mắt với tư cách một vận động viên chuyên nghiệp. Lee Hwa Sun dần tìm thấy được niềm vui mới, và quan trọng nhất đấy là công việc này không ai nhắc đến những cảnh nóng hay nhìn cô với ánh mắt giễu cợt, hay có những hành vi thiếu tôn trọng. Thay vào đó, đây là nơi sao phim "Sex is Zero" được công nhận bằng thực lực và tài năng của mình. Năm 2009, Lee Hwa Sun giành hạng 2 ở hạng mục 1600 của CJ Oh Superrace Championship. Tới năm 2016, cô đạt hạng 3 ở hạng GT-4 của CJ Korea Express Superrace Championship.

Ở thời điểm hiện tại, sao phim "Sex is Zero" không còn mặn mà với diễn xuất, thay vào đó cô tập trung vào các hoạt động phi lợi nhuận và tận hưởng cuộc sống thoải mái, lành mạnh ở tuổi U50.

Lee Hwa Sun sống bình yên ở tuổi trung niên.

Trên trang cá nhân 11.000 follow, Lee Hwa Sun thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về hoạt động hàng ngày của mình như: Đua xe, vẽ tranh, chơi golf, tụ tập bạn bè, du lịch. Sao phim "Sex is Zero" khiến công chúng trầm trồ khi vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, làn da khỏe khoắn bất chấp thời gian. Bên cạnh đó, dù đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng vóc dáng của Lee Hwa Sun vẫn giữ được nét gợi cảm, săn chắc khó cưỡng.