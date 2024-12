Mỹ nhân phim Sex Is Zero có "cảnh nóng" quay tới 40 lần, gia thế chuẩn "sinh ra đã ở vạch đích"

Bộ phim Sex Is Zero (tựa Việt: Tình Dục Là Chuyện Nhỏ) là bộ phim ăn khách thứ 5 trong năm 2002 tại phòng vé xứ Hàn. Phim được làm theo phong cách hài, kể về nhóm sinh viên đại học với những tò mò về đời sống tâm lý tình cảm và giới tính.

Tiếp nối phần 1, phần 2 của phim xoay quanh nhân vật Eun – Sik sau khi chia tay bạn gái trước.

Đảm nhận vai nữ chính trong phim Sex Is Zero 2 là nữ diễn viên Song Ji Hyo. Có nhiều điều thú vị về cô gái sinh năm 1981 được xếp vào hàng ngũ những sao nữ độc thân được khao khát trong showbiz Hàn này.

Song Ji Hyo - nữ diễn viên được fan đặt biệt danh "Mợ Ngố".

Lý do tham gia Sex is Zero 2

Song Ji Hyo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2003 khi hóa thân thành Yoon Jin Sung trong bộ phim truyền hình mang tên Whispering Corridors: Wishing Stairs. Phải tới năm 2006, tên tuổi của cô mới được biết tới sau vai Min Hyo Rin trong phim Hoàng Cung tạo “cơn sốt” khắp Châu Á.

Vậy nhưng đó vẫn chỉ là 1 vai phụ, phản diện, nên chưa thể trở thành bệ đỡ cho sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên. Tiếp tục cố gắng, Song Ji Hyo miệt mài tham gia trong các tác phẩm sau đó.

Song Ji Hyo trong Sex is Zero 2.

Năm 2007, cô gây bất ngờ khi xuất hiện rất nóng bỏng trong bộ phim Sex Is Zero 2. Nói về lý do tham gia tác phẩm 18+ này, Song Ji Hyo từng chia sẻ: “Tôi luôn bị ràng buộc bởi hình ảnh lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhiều người nhìn hình ảnh đó không có thiện cảm với tôi. Đó là lý do vì sao tôi tham gia phim Sex Is Zero 2.

Tôi hy vọng phim có thể truyền tải một số hình ảnh thân thiện, ấm áp và ngọt ngào hơn. Vâng, bộ phim này có thể là một bộ phim hài tình dục, nhưng nhân vật của tôi Kyung Ah khá trẻ và ngây thơ, hình ảnh đó gần gũi hơn với con người thật của tôi”.

Từ sau vai diễn táo bạo này, Song Ji Hyo không ngần ngại thử sức mạnh mẽ hơn ở bộ phim 18+ khác là Song Hoa Điếm vào năm 2008. Chia sẻ trên trang Hancinema, nữ diễn viên từng tiết lộ: “Khi đóng A Frozen Flower, gần như tất cả cảnh nóng tôi đều quay đi quay lại đến 40 lần. Nhận lời tham gia phim, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phải hở hay cởi bao nhiêu, điều đó không quan trọng.

Với tôi, cảnh giường chiếu giúp khán giả hiểu hơn về sự phát triển tâm lý và cảm xúc nhân vật. Bên cạnh thể hiện hình thể, tôi luôn chú ý biểu cảm, nét mặt của mình”.

Nữ diễn viên phải quay nhiều cảnh "nóng" trong Song Hoa Điếm.

Nếu như vai diễn có cảnh “yêu thật” gây nhiều tranh cãi khiến Song Ji Hyo bị không ít cư dân mạng chỉ trích “phá vỡ hình tượng ngọc nữ để nổi tiếng” thì những tác phẩm sau đó, cô đã khiến khán giả dần thay đổi định kiến.

Vai diễn của Song Ji Hyo trong bộ phim Emergency Couple đóng cùng Choi Jin Hyuk và sau đó là bộ phim Ex-Girlfriend Club cùng Byun Yo Han cũng đạt được thành công lớn. Nhiều người cho rằng 1 nữ diễn viên có khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng giờ đây đã tạo được tên tuổi khắp châu Á như Song Ji Hyo chính là nhờ bản thân cô không ngừng tìm tòi, nỗ lực, học hỏi để trau dồi khả năng diễn xuất.

Nữ diễn viên luôn nỗ lực trong từng vai diễn.

Song Ji Hyo từng chia sẻ cách cô chuẩn bị cho vai diễn: "Tôi đã được học đi xe ngựa trong 8 năm, điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong bộ phim. Ngoài ra, tôi cũng học múa ballet và có những bài học nghi thức xã giao. Tôi là một người rất hay tò mò, có lẽ đó lý do khiến tôi luôn muốn học hỏi những điều mới".

Gia thế gây bất ngờ, được “chính chủ” tiết lộ sau 22 năm

Năm ngoái, sau gần 22 năm hoạt động trong làng giải trí, Song Ji Hyo lần đầu tiết lộ về gia thế. Trong chương trình Running Man, Song Ji Hyo bất ngờ nhắc tới người thân: "Bố mẹ tôi kinh doanh tàu, thuyền chở khách ở thành phố Tongyeong (Hàn Quốc)". Chia sẻ của nữ diễn viên khiến các thành viên trong Running Man xôn xao.

Hóa ra Song Ji Hyo là 1 tiểu thư "sinh ra từ vạch đích".

Bố mẹ nữ diễn viên kinh doanh vận tải đường thủy - lĩnh vực mang lại nguồn thu nhập khổng lồ tại Hàn Quốc. Truyền thông Hàn cho biết, bố của Song Ji Hyo hiện đảm nhận vị trí CEO của một công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong (Hàn Quốc). Doanh nghiệp này đang vận hành một con tàu chở khách 382 tấn. Bố của cô bắt đầu kinh doanh vận tải đường thủy từ năm 2018.

Dù được xem là 1 tiểu thư nhà giàu nhưng Song Ji Hyo tự lực cánh sinh, độc lập tài chính. Cô luôn nỗ lực chứng minh tài năng, sống khiêm tốn.

Sự tự chủ, tính cách mạnh mẽ đó được “Mợ Ngố” thể hiện khi là thành viên nữ duy nhất của chương trình Running Man. Cô không hề tỏ ra “lép vế”, thậm chí còn được mệnh danh “át chủ bài” bởi sẵn sàng thử sức với những trò mạo hiểm. Trong tập được quay ở Macau, cô đã khiến mọi người bất ngờ khi nhảy bungee ở độ cao 233 m không hề lo lắng hay do dự.

Song Ji Hyo luôn mạnh mẽ, được xem là "át chủ bài" của Running Man.

Trong 1 lần trả lời phỏng vấn nhân dịp ra mắt phim Sex is Zero 2, nhận được câu hỏi “Điều táo bạo nhất từng làm là gì?”, Song Ji Hyo bộc bạch: “Tôi và bạn bè thân thiết của tôi đã có một chuyến đi ngẫu hứng để nhìn thấy đại dương ngoài kia theo ý thích của mình. Tôi có những kỷ niệm rất tốt về chuyến đi đó. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm một điều gì đó ngoài ý muốn và nổi loạn như vậy một lần nữa.

Tôi nhớ những ngày học đại học bình thường của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một diễn viên và chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống yên tĩnh hòa bình như môt kế toán thật sự. Tôi hy vọng mình sẽ chịu trách nhiệm với các fan và biết cách sống theo những lời khen ngợi và thiện chí mà các phương tiện truyền thông dành cho tôi.

Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, chấp nhận bất kỳ thách thức mới và học hỏi những điều mới để trau dồi nghề nghiệp của mình như là một diễn viên.Tôi muốn làm nhiều hơn nữa, và tôi muốn làm tốt hơn. Tôi thật sự muốn làm cho các fan tự hào về tôi”.

Suýt lấy sếp, 43 tuổi vẫn độc thân vui tính

Nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi ngoài 40.

Trước câu hỏi có lo lắng khi tuổi tác "ập" đến, Song Ji Hyo từng chia sẻ: "Tôi không nghĩ quá nhiều tới tuổi tác. Với tôi, điều duy nhất khiến tôi già đi chính là tôi bắt đầu mất đi sức bền. Tôi chỉ cảm thấy còn nhiều thứ mà mình có thể làm được và muốn làm. Đó là những điều mà trong quá khứ tôi chưa trải nghiệm".

Trong khi nhiều đồng nghiệp khác đã lập gia đình và lên chức mẹ, Song Ji Hyo vẫn độc thân vui tính. Cô nói: "Chăm sóc chính mình đã rất khó khăn. Tôi đang thực sự tận hưởng cuộc sống lúc này. Và chỉ tới khi nào gặp được người đàn ông khiến tôi sẵn sàng thay đổi lối sống và cuộc sống mỗi ngày, tôi sẽ đồng ý bước vào hôn nhân".

Năm 2012, cô từng công khai hẹn hò cùng sếp Baek Chang Joo - CEO công ty quản lý của cô. Tuy nhiên chỉ hơn 1 năm sau đó, cả 2 chính thức “đường ai nấy đi”. Từ đó đến nay, ngoài việc bị gán ghép với rapper Gary hay Kim Jong Kook - bạn diễn trong Running Man, Song Ji Hyo không có thêm bất kỳ mối tình nào.

Song Ji Hyo từng công khai chuyện tình cảm với sếp công ty nhưng nhanh chóng chia tay.

Trong 1 cuộc phỏng vấn khi ra mắt phim The Witch's Diner, nữ diễn viên đã lên tiếng nói rõ mối quan hệ với Kim Jong Kook: “Vì mọi người đều trêu chọc anh ấy nên tôi cũng bị kéo vào theo. Trước đây tôi có hơi khó chịu với những màn loveline và tự hỏi liệu chuyện đó có 'đúng' hay không. Tôi không biết phải trả lời thế nào mỗi lần bị trêu nên đã rất căng thẳng.

Nhưng bây giờ thì tôi đã thoải mái hơn khi nói về chuyện này. Tôi nghĩ rằng 'phản ứng hóa học' giữa các thành viên cũng rất tốt và những buổi ghi hình đều rất vui vẻ. Các thành viên thân thiết với nhau hơn và ngày càng vui vẻ.

Giờ đây, tôi thoải mái hơn trong việc tận hưởng trò đùa, và còn trêu chọc lại Kim Jong Kook. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn. Nhưng đương nhiên, chuyện loveline là không có thật”.