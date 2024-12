Sao phim 'Sex and the City' 50 tuổi da vẫn khỏe đẹp nhờ chăm làm việc 'độc lạ' này mỗi ngày

Penélope Cruz đã xuất hiện trong phim "Sex and the City" phiên bản điện ảnh cùng Miley Cyrus và Heidi Klum.

Tuy xuất hiện ngắn và khá bất ngờ, nhưng vai của họ có vai trò quan trọng trong câu chuyện và điều đó cũng khiến khán giả cảm thấy hài hước, thú vị hơn.

Trước đó, cô đã xuất hiện trong các phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, trong đó có phim hài Waking Up in Reno (2002), phim ly kỳ Gothika (2003), phim Giáng sinh Noel (2004) và phiêu lưu hành động Sahara (2005). Cô được đánh giá cao cho vai diễn trong Volver (2006) và Nine (2009), nhận được những đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar cho mỗi bộ phim. Cô đã giành được giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong năm 2008 để đóng vai họa sĩ María Elena trong Vicky Cristina Barcelona của Woody Allen. Mỹ nhân phim "Sex and the City" là nữ diễn viên Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử nhận được giải Oscar và nữ diễn viên Tây Ban Nha đầu tiên nhận được một ngôi sao tại Hollywood Walk of Fame.

Ngoài sự nghiệp thành công, sao phim "Sex and the City" còn có một nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng. Đặc biệt, cô sở hữu một làn da trẻ đẹp và đều màu.

Để tránh quá trình lão hóa, Penélope Cruz cho biết cô duy trì việc massage da mặt mỗi tối trước khi đi ngủ, bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm và các phương pháp khác. Quy trình chăm da buổi tối đối với cô vô cùng quan trọng, đặc biệt là bước làm sạch da và dưỡng ẩm.

Giữ được làn da căng bóng và đàn hồi không đơn giản đến thế, Penélope Cruz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng cây lăn ngọc bích (jade roller). Làm vậy không chỉ tạo cảm giác mát lạnh cho da, đồng thời có tác dụng tăng cường sinh lực, giúp da trở nên tươi sáng hơn.

Theo các chuyên gia làm đẹp, lăn ngọc bích với độ mát tự nhiên sẽ có khả năng làm săn chắc da, làm dịu da đang bị viêm, giảm quầng thâm bọng mắt… do đó khi sử dụng sẽ thấy được hiệu quả tức thì.

Ngoài ra, sao phim "Sex and the City" còn chia sẻ cô giữ thói quen chải khô cơ thể một đến hai lần một tuần để thải độc tố. Trên thực tế, chải khô cơ thể khá giống với tẩy tế bào chết. Đây là phương pháp sử dụng bàn chải khô, chải nhẹ nhàng lên cơ thể theo hình tròn trước khi tắm.

Khi thực hiện đều đặn, da sẽ được tẩy tế bào chết và trở nên mịn màng hơn. Bên cạnh đó, quá trình massage cơ thể này còn giúp tuần hoàn máu và bạch huyết, thải độc cho cơ thể và làm giảm mỡ dưới da. Tuy nhiên khi tắm, bạn cần dưỡng ẩm cho da kỹ càng bởi phương pháp tẩy da chết nào cũng có thể làm mất đi lượng dầu tự nhiên trên da. Cần lưu ý rằng phương pháp chải da khô có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Nếu da bạn nhạy cảm do nội tiết tố hoặc dễ kích ứng, nhiễm trùng, thì có lẽ bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng liệu pháp này.