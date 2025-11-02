Đâu chỉ thời trang, những kiểu tóc thập niên 90 cũng đang thời thượng trở lại

Kiểu tóc biểu tượng 1990 "Rachel-style" (trong phim F.R.I.E.N.D.S)

Nếu bạn là fan cứng của series phim truyền hình kinh điển F.R.I.E.N.D.S, thì chắc chắn sẽ hình dung ra ngay kiểu tóc thương hiệu của nhân vật Rachel (Jennifer Aniston đóng). Kiểu tóc này được cắt layer dài ngang vai, tạo phồng bồng bềnh và phần đuôi tóc được vuốt ngược hoàn hảo, làm bừng sáng khuôn mặt.

Trong phiên bản hiện đại của năm 2025, tóc Rachel-style được tạo kiểu mềm mại hơn, ít bóng bẩy hơn và dễ chăm sóc hơn. Những lớp tóc được tỉa mỏng với kết cấu tinh tế, chuyển động bồng bềnh tự nhiên, mà không cần phải mất công sấy tóc hằng ngày.

Kiểu tóc dài, duỗi thẳng cúp đuôi đình đám của thập niên 90

Các lớp tóc được cắt tỉa nhẹ nhàng, tạo nên đường cong ôm sát khuôn mặt, duỗi thẳng và tạo độ cúp nhẹ đặc trưng ở phần đuôi tóc.

Kiểu tóc này trước đây thường được các nàng có gương mặt thon dài ưa chuộng, nhưng thật ra nó phù hợp với tất cả các dạng khuôn mặt. Đường uốn cong tôn lên vẻ đẹp của sự nữ tính và dịu dàng, khiến nó trở thành một trong những xu hướng tóc hiếm hoi mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại.

Sự táo bạo và cá tính đã trở lại với kiểu tóc bob đặc trưng thập niên 90

Từng là kiểu tóc chủ đạo của thập niên 90, kiểu tóc bob bồng bềnh đang quay trở lại đầy phong cách ở năm 2025, mang theo nguồn năng lượng sống động và tươi trẻ. Với những lớp tóc mềm mại và có độ xáo trộn tự nhiên, kiểu tóc này thay thế cấu trúc cứng nhắc bằng sự chuyển động nhẹ nhàng.

Tuyệt vời hơn nữa là tóc bob thập niên 90 rất dễ chăm chút, chỉ cần sấy khô nhanh hoặc xịt một chút bọt tạo kiểu là các lớp tóc sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ.