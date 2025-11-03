Phát hiện thi thể người mẫu Đài Loan trong bồn tắm khách sạn

Theo HK01, cảnh sát nhận được tin báo về việc một phụ nữ Đài Loan bất tỉnh trong phòng khách sạn tại Malaysia, chiều 30/10. Khi đến nơi, họ phát hiện cô nằm trong bồn tắm, cơ thể quấn trong một chiếc khăn trắng, không còn dấu hiệu của sự sống. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 9 viên thuốc màu xanh, nghi là ma túy, cùng thuốc kích dục.

Kết quả điều tra sơ bộ của giới chức địa phương cho thấy không có dấu hiệu thương tích trên thi thể, chưa rõ nguyên nhân khiến Tạ Hựu Tâm tử vong. Hiện người quá cố được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur để khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang được điều tra theo nghi vấn đột tử và chờ kết quả giám định pháp y.

Người mẫu Tạ Hựu Tâm. Ảnh: Yahoo

HK01 cho hay ca sĩ người Malaysia, Namewee, 42 tuổi, cũng có mặt tại hiện trường, thời điểm diễn ra sự việc. Namewee khai với cảnh sát rằng vào ngày xảy ra vụ việc, anh và Tạ Hựu Tâm có quan hệ tình dục. Sau đó, Tạ Hựu Tâm vào phòng tắm, Namewee ở ngoài nhưng không nghe có tiếng nước chảy. Khi vào kiểm tra, anh phát hiện cô bất tỉnh trong bồn tắm và ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô. Namewee sau đó bị bắt giữ với cáo buộc tàng trữ và lạm dụng ma túy, theo Đạo luật Ma túy Nguy hiểm năm 1952 nhưng đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Hiện cảnh sát nghi ngờ Namewee cùng Tạ Hựu Tâm đã sử dụng ma túy và quan hệ tình dục trước khi cô tử vong. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 8/12.

Ca sĩ người Malaysia, Namewee. Ảnh: Yahoo

Chiều 2/11, Namewee đăng tải bài viết trên trang cá nhân, phủ nhận cáo buộc sử dụng và tàng trữ ma túy. Anh cho biết giữ im lặng vì vụ việc vẫn đang được điều tra. Trong bài đăng, Namewee nhấn mạnh: "Tôi không sử dụng cũng không tàng trữ ma túy", nói những thông tin trên báo chí là sai sự thật.

Tạ Hựu Tâm nổi tiếng với những shot hình gợi cảm. Ảnh: Weibo

Tạ Hựu Tâm từng làm y tá tại một bệnh viện ở Đài Loan, trước khi chuyển sang làm người mẫu ảnh, video, streamer và điều hành một kênh YouTube riêng.... Cô nổi tiếng vì ba vòng bốc lửa và được khán giả đặt cho biệt danh "nữ thần y tá" hay "y tá quyến rũ nhất" nhờ nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm như người mẫu. Trên trang cá nhân hơn một triệu người theo dõi, cô thường đăng tải những hình sexy, thu hút chú ý và bình luận.

Namewee (tên thật Wee Meng Chee), sinh năm 1983 tại bang Johor, Malaysia, là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và đạo diễn gốc Hoa. Anh nổi tiếng với phong cách âm nhạc pha trộn hip-hop, pop, dân gian và yếu tố châm biếm xã hội. Năm 2007, Namewee gây chú ý với ca khúc Negarakuku, sau đó tiếp tục ghi dấu với bản hit Stranger in the North kết hợp cùng Vương Lực Hoành, đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube. Sự nghiệp của anh gắn liền với những sáng tác phản ánh góc nhìn cá nhân, đôi khi gây tranh cãi về chính trị và văn hóa.