Sắc vóc người đẹp giành giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2025

Diễn viên Ngọc Huyền vừa giành giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2025 với vai diễn Hà An trong phim truyền hình "Cha tôi người ở lại". Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền bày tỏ cảm xúc khi nhận được giải thưởng: "Với một diễn viên trẻ như Huyền, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là nguồn động viên khích lệ rất lớn để Huyền nỗ lực nhiều hơn nữa. Huyền hiểu rằng hành trình phía trước sẽ còn dài và rất nhiều thử thách, nhưng Huyền hứa sẽ luôn chăm chỉ trau dồi, cố gắng hơn mỗi ngày để không phụ lòng tin yêu của tất cả mọi người".

Trong "Cha tôi, người ở lại", Ngọc Huyền vào vai nữ chính Hà An, con gái của ông Bình (NSƯT Thái Sơn), có hai người anh trai không cùng huyết thống là Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ). Đây là lần đầu đảm nhận vai chính trong phim truyền hình của Ngọc Huyền, tuy nhiên, cô không cảm thấy áp lực. Cô được đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa động viên nên thả lỏng, bộc lộ cảm xúc thật để xây dựng một phiên bản mới mẻ. Nhiều khán giả dành lời khen cho Ngọc Huyền với diễn xuất tự nhiên, ngoại hình nhỏ nhắn, trẻ trung phù hợp với hình tượng nhân vật là học sinh cấp 3.

Ngọc Huyền từng theo học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội với ước mơ trở thành một cô giáo. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Huyền được biết đến nhiều hơn khi làm mẫu ảnh và bén duyên với con đường diễn xuất. Cô từng được gọi là ''hotgirl sư phạm'' hay ''hotgirl đồng phục''.

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo, cô thường được giao những vai diễn ngây thơ, trong sáng. Cô từng tham gia các bộ phim như "Những ngày không quên", "Mặt nạ gương"; "Gara hạnh phúc", "Đừng nói khi yêu"; "Chúng ta của 8 năm sau"...

Vai Vân trong "Ga-ra hạnh phúc" đánh dấu bước tiến của Ngọc Huyền trong con đường diễn xuất, khi hóa thân vào một vai diễn có chiều sâu tâm lý. Nhân vật của Ngọc Huyền mắc bệnh trầm cảm, nhút nhát, tâm lý có nhiều ám ảnh và luôn đề phòng với mọi thứ. Cuộc sống của Vân thay đổi khi có Sơn Ca (Quỳnh Kool) bầu bạn.

Tháng 11/2025, Ngọc Huyền lên xe hoa với diễn viên Đình Tú. Lễ cưới của cặp diễn viên được tổ chức trang trọng và ấm cúng, với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Không gian tiệc cưới được trang hoàng đậm màu sắc điện ảnh, lấy cảm hứng từ những thước phim đã gắn liền với chuyện tình của cặp đôi.

Đình Tú và Ngọc Huyền vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2023 vì liên tục lộ những dấu hiệu thân mật với nhau. Cả hai thường xuyên sánh bước ở các sự kiện lớn hay được nhìn thấy check-in tại cùng một địa điểm. Tuy nhiên, hai người đều chưa từng lên tiếng về mối quan hệ tình cảm. Tháng 6/2025, Đình Tú đăng ảnh cầu hôn Ngọc Huyền, chính thức công khai mối quan hệ tình cảm.

Với ngoại hình nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên, Ngọc Huyền được kỳ vọng sẽ còn tiến xa và đạt thêm nhiều thành công trong thời gian tới. Nữ diễn viên từng bày tỏ nỗi lo bị “đóng khung” trong những vai hiền lành, dễ thương, và mong muốn được thử thách bản thân với những dạng vai đa dạng, có chiều sâu hơn.