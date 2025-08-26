Quá khứ Em Xinh "Say Hi": Lamoon lạ lẫm, Orange, Phương Mỹ Chi lột xác táo bạo

Lamoon

Tại Em Xinh "Say Hi", Lamoon ghi dấu ấn với hình tượng "bạch nguyệt quang" (mối tình đầu). Những khoảnh khắc trong trẻo, khoe visual thanh tú của tân binh 22 tuổi gợi nhớ tới Jang Won Young, khiến người hâm mộ xao xuyến.

Ít ai biết, Lamoon từng có giai đoạn thử nghiệm phong cách thú vị trong quá khứ. Vào khoảng 2 năm trước, "em xinh" chuộng lối trang điểm sắc sảo, cắt tóc tém, mullet khoe cá tính.

Yeolan

Yeolan (Phương Lan) gây tiếc nuối khi phải dừng chân sớm tại Em Xinh "Say Hi" sau Live stage 2. Dù là tân binh trong làng nhạc Việt, nhiều khán giả trẻ đã biết tới Yeolan ở vai trò mẫu ảnh look-book (nghệ danh cũ Yeollan).

Em "xinh" sinh năm 1998 từng xuất hiện trong MV Tôi Đã Quên Thật Rồi của ISAAC, Chuyến Phiêu Lưu Cùng Em của Trung Quân Idol.

Nhan sắc đậm chất Á Đông của cô nàng từng được netizen Trung Quốc trên các nền tảng mạng xã hội như Sohu, Sina... dành nhiều lời khen ngợi.

Orange

Orange là nghệ sĩ V-Biz có màn lột xác ngoại hình ngoạn mục sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Lần đầu chạm ngõ showbiz, Orange dùng tên thật Khương Hoàn Mỹ ghi danh X-Factor 2014, cô từng tự ti, mặc cảm về ngoại hình không phù hợp làm ca sĩ.

Ở tuổi 28, tham gia Em Xinh "Say Hi", nhan sắc của Orange được nhận xét "chạm đỉnh phong độ ". Nữ ca sĩ chăm chút ngoại hình, đầu tư đội ngũ tạo hình theo xu hướng. Các đường nét trên gương mặt của Orange có nhiều thay đổi đáng kể ở vị trí mũi, môi, được cho là có sự can thiệp khéo léo của một số biện pháp thẩm mỹ. Hình thể săn chắc của nữ ca sĩ là thành quả của thời gian dài chăm chỉ tập luyện thể thao.

Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi cũng có màn thăng hạng nhan sắc ấn tượng sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật. "Em xinh" sinh năm 2003 nổi tiếng từ bé với hình tượng cô bé dân ca chân chất.

Chia sẻ sau sân khấu I'll Be There (tập 7) tại game show, Phương Mỹ Chi thú nhận bản thân từng có thời gian dài mất tự tin về các đặc điểm "không đẹp" trên cơ thể.

"Sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, tôi thấy dù mình xinh đẹp hay kém xinh đẹp thì vẫn có những lời bàn tán. Vì vậy, mình nên tập trung vào những người yêu thương, ủng hộ mình để khai phá được hào quang của bản thân. Với tôi, có một cơ thể khỏe mạnh, có giọng hát được khán giả yêu thương và ý chí vươn lên, tôi đã cảm thấy quá đủ.” - Phương Mỹ Chi nói trong xúc động.

Ở tuổi 22, Phương Mỹ Chi chuyển mình ấn tượng về mặt hình ảnh. "Chị Bảy" gây trầm trồ với phong cách hiện đại, nhan sắc thanh thoát. Gu thời trang trình diễn của Phương Mỹ Chi nhận phản hồi tích cực nhờ cách tạo bản sắc riêng, cách điệu trang phục truyền thống tinh tế.