Thói quen bổ sung collagen từ sớm giúp Trương Thiếu Hàm trẻ trung ở tuổi 43

Trương Thiếu Hàm được khán giả khen trông trẻ bằng nửa tuổi thật nhờ thói quen bổ sung collagen từ sớm. Instagram angela_zhangshaohan

Collagen từ thực phẩm tự nhiên

Ngay từ những năm đầu trưởng thành, Trương Thiếu Hàm đã chú trọng bổ sung collagen thông qua chế độ ăn uống. Những món ăn quen thuộc trong thực đơn của cô bao gồm tổ yến, chân giò và bong bóng cá... Đây là những loại thực phẩm nổi tiếng trong y học cổ truyền và ẩm thực Á Đông vì giàu protein, collagen và dưỡng chất tốt cho làn da.

- Tổ yến: Giàu glycoprotein, axit amin và khoáng chất, giúp phục hồi và nuôi dưỡng tế bào, đồng thời cải thiện độ đàn hồi của da.

- Chân giò: Nguồn collagen động vật dồi dào, giúp làn da duy trì độ ẩm và hạn chế hình thành nếp nhăn.

- Bong bóng cá: Được xem là "thần dược giữ nhan sắc" trong ẩm thực Trung Hoa, chứa collagen tự nhiên hỗ trợ tái tạo da và tóc.

Kết hợp thực phẩm bổ sung hiện đại

Bên cạnh chế độ ăn, trong những năm gần đây, nữ ca sĩ còn sử dụng thêm collagen dạng viên uống. Cô luôn chú trọng lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng nhằm đảm bảo độ an toàn và hiệu quả hấp thụ. Đây cũng là thói quen nhiều phụ nữ hiện đại áp dụng để tối ưu hóa quá trình chống lão hóa.

Ca sĩ 43 tuổi xinh tươi trên sân khấu. Instagram angela_zhangshaohan

Trong hành trình giữ nhan sắc, Trương Thiếu Hàm đã khéo léo kết hợp cả hai phương pháp: truyền thống và hiện đại, giúp quá trình chăm sóc da từ bên trong đạt hiệu quả toàn diện.

Phương pháp truyền thống với các món ăn như tổ yến, chân giò, bong bóng cá... có ưu điểm là nguồn gốc tự nhiên, giàu dinh dưỡng, không chỉ cung cấp collagen mà còn nhiều vitamin, khoáng chất và protein cần thiết cho cơ thể. Các món ăn này còn được xem là vị thuốc trong Đông y, giúp bồi bổ sức khỏe tổng thể, cải thiện tuần hoàn máu, tăng sức đề kháng. Hạn chế của cách này là collagen trong thực phẩm có cấu trúc phân tử lớn, cơ thể khó hấp thụ trực tiếp. Quá trình chế biến, nấu nướng cũng có thể làm giảm một phần giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, những món như tổ yến hay bong bóng cá khá đắt đỏ, khó duy trì thường xuyên với mọi người.

Phương pháp hiện đại bổ sung collagen peptide dạng viên, bột hoặc nước uống có ưu điểm là các sản phẩm collagen peptide đã được thủy phân thành phân tử nhỏ, giúp cơ thể hấp thụ nhanh và hiệu quả hơn. Tiện lợi, dễ sử dụng, có thể bổ sung hằng ngày ngay cả với người bận rộn. Một số sản phẩm còn bổ sung thêm vitamin C, kẽm, hoặc axit hyaluronic để tăng khả năng tái tạo da. Hạn chế của phương pháp này là thị trường đa dạng, chất lượng không đồng đều, dễ gặp hàng kém uy tín. Nếu lạm dụng hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho gan, thận hoặc gây dị ứng.

Theo TS. Lý Khải Minh, chuyên gia dinh dưỡng tại Thượng Hải, việc bổ sung collagen sớm và duy trì lâu dài có lợi cho sức khỏe làn da: "Các nghiên cứu đã chứng minh, collagen peptide có khả năng cải thiện độ đàn hồi, tăng độ ẩm và giảm nếp nhăn. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ đạt tối ưu khi kết hợp giữa chế độ ăn giàu protein, ngủ đủ giấc và bổ sung đúng liều lượng từ sản phẩm chất lượng. Người tiêu dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng để tránh lãng phí hoặc gặp tác dụng phụ".

Trương Thiều Hàm tên thật là Trương Ái Lợi, sinh năm 1982 tại Đài Bắc, Đài Loan. Người đẹp được biết đến rộng rãi nhờ vào tài năng âm nhạc và diễn xuất. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2001 khi ra mắt album đầu tay mang tên Over The Rainbow. Album này đã giúp Thiều Hàm giành được sự chú ý và các giải thưởng âm nhạc lớn. Cô cũng được biết đến với những bản hit như Đừng Hỏi Tôi, Love's Main Show, Heard...

Ngoài ca hát, Trương Thiều Hàm còn thử sức với diễn xuất. Cô tham gia một số bộ phim truyền hình và phim điện ảnh như Công chúa tiểu muội, Chuyện tình biển xanh, Người tình Valentine... trong đó nổi bật nhất là vai diễn trong bộ phimVườn sao băng.

Hiện, cô tích cực quảng bá cho tour lưu diễn mang tên Angela Zhang Seek For Light World Tour 2025.