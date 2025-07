Nhan sắc của các "Em Xinh" khi trở lại thời cắp sách đến trường

Không chỉ tái hiện hình ảnh tuổi học trò trong sáng, nhẹ nhàng, họ còn khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ, mỗi người một vẻ - vừa nền nã, vừa nổi bật thần thái "sao hạng A" dù khoác lên mình bộ đồng phục giản dị.

Trên nền nhạc dịu dàng, dàn cast đình đám xuất hiện trong bối cảnh sân trường: ngồi đọc sách, đạp xe, viết lưu bút hay tinh nghịch tạo dáng bên nhau. Không cần trang điểm đậm, không lộng lẫy váy áo, chỉ cần áo dài trắng và ánh nắng - những cô gái "Em Xinh Say Hi" vẫn đủ khiến người xem say đắm. Đây không chỉ là một concept hình ảnh, mà còn là lời gợi nhắc về thời học trò nhiều mộng mơ, trong trẻo.

Bích Phương được ví như "bạch nguyệt quang" của lớp học (Ảnh chụp màn hình)

Với vẻ đẹp sắc sảo, Phương Ly lại được cộng đồng mạng ưu ái đặt biệt danh "Liễu Như Yên" (Ảnh chụp màn hình)

Cư dân mạng ưu ái trêu chọc 2 "Em Xinh" là "ngày nào cũng được ngồi sổ đầu bài" (Ảnh chụp màn hình)

Tạo hình tinh nghịch của các "Em Xinh" (Ảnh chụp màn hình)

2 cô "thủ quỹ" và "lớp phó học tập" Bảo Anh - Bích Phương (Ảnh chụp màn hình)

"Cô giám thị" và "Sao đỏ" Châu Bùi (Ảnh chụp màn hình)

Tập 9 của chương trình "Em Xinh Say Hi" dự kiến lên sóng vào ngày 28/7 trên kênh HTV2 - Vie Channel, hứa hẹn mang đến cho khán giả những khung hình đậm chất thanh xuân cùng nhiều cảm xúc hoài niệm khó quên.