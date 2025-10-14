Vic tiết lộ các con sốc khi biết mẹ từng bị chê béo

Trong phim tài liệu Victoria Beckham ra mắt ngày 9/10 trên Netflix, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls tiết lộ từng chịu áp lực lớn về ngoại hình và mắc chứng rối loạn ăn uống thời trẻ. Trước khi bộ phim công chiếu, cô chọn cách trò chuyện cởi mở với con gái út Harper về vấn đề này.

Vic chọn trò chuyện cởi mở với con gái út về vấn đề rối loạn ăn uống cô từng đối mặt khi trẻ trước khi phim tài liệu lên sóng.

"Chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn. Tôi giải thích rằng khi bạn gặp vấn đề với đồ ăn, nó có thể chiếm hết tâm trí bạn. Đó là cảm giác buồn bã và cô đơn. Tôi nghĩ điều quan trọng là con bé phải được nghe tôi nói trước khi xem phim ở rạp", Victoria nói.

Bà xã David Beckham thừa nhận cuộc nói chuyện không dễ dàng, nhất là ở độ tuổi của con gái. Harper năng động và yêu thể thao, nhưng Vic hiểu rằng khi dậy thì, việc các bé gái bàn tán về ngoại hình là không tránh khỏi. Cô mong con được định hướng đúng đắn ngay từ đầu.

"Tôi mong Harper có một mối quan hệ thực sự lành mạnh với thức ăn và ăn uống điều độ. Ai cũng muốn tự thưởng cho mình, nhưng điều quan trọng là phải cân bằng", Vic nói.

Vic cho biết các con cô đều sốc nặng khi biết những gì mẹ từng trải qua thời trẻ.

Victoria tiết lộ các con - những đứa trẻ lớn lên trong hào quang của cái tên Beckham - đều "sốc nặng" khi biết những gì mẹ từng trải qua. "Giờ thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Và sự thật là nó rất đau đớn. Lời nói có thể thực sự làm tổn thương người khác, tôi luôn nói điều này với bọn trẻ. Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn, và bạn thực sự phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận", nhà thiết kế thời trang 50 tuổi cho hay.

Trước đó, cựu danh thủ David Beckham cũng từng nói anh thấy "ghê tởm" trước cách truyền thông đối xử với vợ mình khi Vic còn ở thời đỉnh cao sự nghiệp.

Sự tự ti về ngoại hình của Victoria bắt đầu từ thời thiếu niên, khi cô giành suất học tại Trường Sân khấu Laine ở Epsom, Surrey. Vic kể, dù luôn nỗ lực, cô không phải là người nhảy giỏi hay hát hay nhất và thường cảm thấy khác biệt so với bạn bè. Một lần, cô được hiệu trưởng yêu cầu đứng phía sau màn trình diễn, Vic cho rằng điều này đến từ lý do cô thừa cân, khiến cô luôn tự chỉ trích bản thân, không thích soi gương và bắt đầu kiểm soát cân nặng theo cách cực đoan, dẫn đến chứng rối loạn ăn uống.

Đến khi đã nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc Spice Girl, Victoria tiếp tục đối mặt với những lời bàn tán ngoại hình, đồn đoán về cân nặng trong nhiều năm. Cô cũng nhắc lại khoảnh khắc được Chris Evans cân trực tiếp trên truyền hình trong chương trình TFI Friday trên kênh Channel 4 để xem liệu cô đã lấy lại được vóc dáng sau khi sinh con trai cả Brooklyn vào năm 1999 hay chưa. Vic khi đó vui vẻ cười nói trên truyền hình nhưng trong phim tài liệu mới, cô thú nhận sự việc khiến cô đau lòng.

Phim tài liệu Victoria Beckham dài ba tập, theo chân cuộc đời và sự nghiệp của Victoria từ ngôi sao nhạc pop đến nhà thiết kế, điều hành doanh nghiệp thời trang và làm đẹp mang tên mình. Phim ra mắt hai năm sau khi phim tài liệu riêng về David Beckham gây tiếng vang.

Ngoại hình bà xã David Beckham theo thời gian.

Victoria Beckham sinh năm 1974, là thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời tại Anh - Spice Girls. Sau khi nhóm tan rã, Victoria hoạt động solo và lấn sân sang mảng thời trang, kinh doanh mỹ phẩm. Năm 1999, Victoria làm đám cưới với cựu tiền vệ David Beckham sau hai năm hẹn hò. Cặp sao người Anh có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Gần đây, nhà Becks cũng thu hút sự chú ý truyền thông bởi rạn nứt với vợ chồng con trai cả.