Park Shin Hye làm đẹp da nhờ chế độ ăn uống cân bằng

Bước sang tuổi 35, Park Shin Hye vẫn được ngợi ca là một trong những mỹ nhân có làn da tươi sáng và tự nhiên nhất showbiz Hàn. Không dựa vào lớp trang điểm dày hay các phương pháp thẩm mỹ, bí quyết của nữ diễn viên The Heirs đến từ thói quen ăn uống lành mạnh và lắng nghe cơ thể.

Nữ diễn viên Park Shin Hye không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất tinh tế mà còn bởi làn da trắng hồng, tươi sáng. Ảnh: Allure

Ăn đơn giản, ưu tiên thực phẩm tươi

Park Shin Hye nhiều lần nói trong các bài phỏng vấn, cô coi việc ăn uống là chìa khóa để nuôi dưỡng làn da. Bữa ăn hàng ngày của nữ diễn viên thường xoay quanh rau củ tươi, trái cây và các loại thực phẩm nhiều nước như dưa chuột, cà chua, bắp cải, salad hoặc nước chanh tươi.

"Thay vì ăn ít để giữ dáng, tôi chọn ăn đúng và đủ. Cơ thể và làn da cần được nuôi dưỡng từ bên trong bằng thực phẩm lành mạnh," Park cho biết trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Harper’s Bazaar Korea. Cô cũng tiết lộ thường không trang điểm nếu không có lịch quay, chỉ dùng kem chống nắng và son dưỡng để da "được thở" và phục hồi tự nhiên.

Theo Tiến sĩ Kim Ji Young, chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Nghiên cứu Thực phẩm Hàn Quốc, chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây như Park Shin Hye duy trì giúp cải thiện sức khỏe da nhờ lượng lớn vitamin C, beta-carotene và chất chống oxy hóa tự nhiên. "Những dưỡng chất này giúp tăng sinh collagen, bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do tia UV, đồng thời ngăn ngừa sạm nám và khô da. Tuy nhiên, chỉ ăn rau củ là chưa đủ. Cần kết hợp cùng nguồn protein nạc từ cá, trứng, gà, cùng chất béo tốt từ quả bơ, hạt chia hay dầu ô liu để duy trì độ đàn hồi và căng mịn của da", bà nói.

Park Shin Hye trên trang bìa tạp chí Elle Hong Kong số tháng 6/2025. Ảnh: Elle

Nói không với ăn kiêng cực đoan

Park từng áp dụng chế độ ăn rất nghiêm ngặt chỉ gồm dưa chuột, bắp cải và cơm gạo lứt để giảm 10 kg trước khi quay phim. Dù đạt hiệu quả, cô nhanh chóng từ bỏ sau khi nhận ra làn da trở nên khô và mệt mỏi. Sau đó, Park thay đổi phương pháp, duy trì ăn uống khoa học, không bỏ bữa, hạn chế tinh bột tinh chế và đồ ngọt.

Bác sĩ da liễu Lee Hae Won tại bệnh viện Da liễu Yonsei, Seoul, nhận định việc "nhịn ăn để đẹp da" là sai lầm mà nhiều người mắc phải. "Khi cơ thể bị thiếu năng lượng, da là nơi đầu tiên phản ứng: xỉn màu, dễ nhăn và thiếu sức sống. Park Shin Hye đã làm đúng khi lựa chọn phương pháp dưỡng da bền vững, kết hợp dinh dưỡng và lối sống lành mạnh thay vì ăn kiêng cực đoan", bà nói.

Dưỡng da bằng thói quen sống

Song song với chế độ ăn, Park Shin Hye còn duy trì lối sống kỷ luật. Cô cố gắng ngủ trước 23h, uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày và tránh ăn sau 18h để giảm phù nề. Nữ diễn viên cũng duy trì tập yoga, pilates và đi bộ, những hoạt động giúp tuần hoàn máu, hỗ trợ trao đổi chất và cung cấp oxy cho da.

"Làn da đẹp là kết quả của cả quá trình chăm sóc từ bên trong lẫn bên ngoài. Một chế độ ăn cân bằng, giấc ngủ chất lượng và trạng thái tinh thần tích cực là ba yếu tố quyết định," bác sĩ Lee bổ sung.

Park Shin Hye chứng minh rằng, thay vì chạy theo xu hướng làm đẹp tức thời, một chế độ ăn uống cân bằng và sự kiên trì mới chính là bí quyết giúp làn da khỏe mạnh, bền vững theo thời gian. Ảnh: Instagram ssinz7

Park Shin Hye sinh năm 1990 tại Gwangju, Hàn Quốc, là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ 8X của màn ảnh xứ kim chi. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2003 với vai diễn trong Nấc thang lên thiên đường, sau đó ghi dấu ấn qua hàng loạt phim ăn khách như You’re Beautiful, The Heirs, Pinocchio, Doctors và Sisyphus: The Myth. Ngoài diễn xuất, Park còn được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, đời tư trong sạch và phong cách sống lành mạnh. Cô kết hôn với diễn viên Choi Tae Joon năm 2022, cặp sao có một bé trai.