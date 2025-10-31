Nàng hậu cao 1m86 diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội

Mới đây, Bảo Ngọc khiến fan trầm trồ trước nhan sắc và thần thái quá đỗi cuốn hút.

Người đẹp Cần Thơ lựa chọn chiếc váy hai dây ôm sát màu đen kinh điển – tông màu tưởng đơn giản nhưng lại giúp cô tôn lên đường cong và vóc dáng thanh thoát.

Điểm nhấn đặc biệt của trang phục mà Bảo Ngọc diện nằm ở phần lưng hở trọn, để lộ tấm lưng ong mềm mại, rãnh lưng gợi cảm khiến bao ánh nhìn không thể rời.

Mái tóc Bảo Ngọc xoăn nhẹ buông thả tự nhiên mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng. Bên dưới loạt ảnh, người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi: “Visual như nữ thần”, “Đỉnh cao của sự sang và gợi cảm”,...

Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến cảm giác vừa thanh lịch, vừa quyến rũ nhưng không hề phô trương.

Sở hữu chiều cao "khủng" 1m86 cùng đôi chân dài 1m23, Bảo Ngọc được nhận xét là “mặc gì cũng đẹp”.

Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo dáng quá nhiều, Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc “không góc chết”.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.