"Nữ thần đội cổ vũ" mặc gợi cảm đi bắn cung khiến triệu người trầm trồ

Ji Hyun An được mệnh danh là "nữ thần" của đội cổ vũ môn bóng chày, bóng rổ,... sở hữu gần 250 nghìn người hâm mộ trên trang instagram cá nhân.

Ji Hyun An được mệnh danh là "nữ thần" của đội cổ vũ môn bóng chày, bóng rổ,... sở hữu gần 250 nghìn người hâm mộ trên trang instagram cá nhân. Luôn xuất hiện trên sân với bộ đồng phục tôn dáng, dù không để lộ mặt những Ji Hyun An vẫn gây ấn tượng bởi body chuẩn cùng chiều cao nổi trội. Ngoài ra, cô còn là người mẫu quảng cáo cho một số nhãn hiệu mỹ phẩm và có một kênh youtube riêng thu hút hơn 30 nghìn lượt follow.

Đa phần, khi xuất hiện trên sân cổ vũ của các bộ môn thể thao, Ji Hyun An thường diện đồng phục là áo croptop kết chân váy ngắn, quần ngắn để lộ đôi chân dài miên man. Tuy nhiên, trái với hình tượng gợi cảm, năng động khi biểu diễn trên sân, ngoài đời Ji Hyun An lại có gu thời trang kín đáo lại thanh lịch. Là một người đẹp thường xuyên xuất hiện mở màn để nhảy cổ vũ trước mặt khán giả, Ji Hyun An cực kỳ chú trọng đến việc làm đẹp và giữ dáng.

Diện đồng phục cổ vũ gợi cảm, cô nàng khoe khéo đường cong "mướt mát" trên sân bắn cung.

Cô nàng gây bất ngờ với gương mặt mộc xinh đẹp ngoài đời thực.

Chia sẻ trên trang youtube cá nhân, Ji Hyun An cho biết, do tính chất công việc, nên cô thường xuyên phải trang điểm. Nên ngoài việc tập luyện, giữ dáng thì cô cũng rất chú trọng đến chu trình dưỡng da cơ bản. Một làn da đẹp không chỉ nhờ các sản phẩm chăm sóc ở bên ngoài mà còn phụ thuộc phần lớn bởi thực phẩm nạp vào cơ thể hàng ngày. Đây là lý do vì sao, cô hạn chế ăn đồ cay, nóng, hoặc uống đồ có ga. Ngoài ra, cô cũng ít khi đi ăn ở bên ngoài mà thích tự tay chuẩn bị các bữa ăn để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.

Ji Hyun An gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, đường nét gương mặt khả ái.

Dù bận rộn đến đâu, cô cũng không bao giờ bước lên giường với một khuôn mặt chưa được tẩy trang sạch sẽ. Chính vì thế, trước khi đi ngủ, cô sẽ thực hiện đầy đủ các bước tẩy trang, thoa toner, serum, kem dưỡng ẩm chống lão hoá.

Trong thời gian biểu diễn, cần phải trang điểm, Ji Hyun An còn dùng thêm mặt nạ giấy để bổ sung dưỡng chất và cân bằng độ ẩm cho da. Bên cạnh đó, cô còn sử dụng kem chống nắng, che chắn da rất cẩn thận mỗi khi ra đường nhằm ngăn ngừa lão hóa.

