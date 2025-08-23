Lệ Hằng mặc đồ ngắn cũn đọ sắc dàn hoa hậu, á hậu

Lệ Hằng làm khách mời trong buổi công bố khởi động cuộc thi Miss Cosmo 2025 tại TP HCM, chiều 22/8.

Người đẹp sinh năm 1993 tạo dáng trên thảm đỏ với áo vest dài tay đi kèm quần siêu ngắn, tôn đôi chân dài. Gu thời trang 'kín trên hở dưới' của Lệ Hằng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hoa hậu Ngọc Châu khoe vẻ gợi cảm trong bộ đầm cúp ngực màu đỏ đô.

Miss Cosmo Vietnam 2023 Bùi Xuân Hạnh chọn một thiết kế hở vai, bó sát, phô diễn làn da nâu cùng đường cong quyến rũ.

Xuân Hạnh chụp ảnh cùng Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh (bìa trái) và á hậu Đỗ Cẩm Ly (bìa phải).

Phương Linh sinh năm 1999 tại TP HCM, từng là du học sinh tại Mỹ, hiện là chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một tập đoàn của Việt Nam. Đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025, Phương Linh giành suất tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế tổ chức ở Việt Nam vào tháng 11.

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2022 Thủy Tiên mặc thiết kế đơn giản góp mặt ở sự kiện quy tụ dàn hoa hậu, á hậu nổi tiếng.

Hoa hậu Ngọc Diễm vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh cùng đàn em Phương Linh.

Á hậu Miss Cosmo 2024 người Thái Lan - Mook Karnruethai Tassabut (trái) - và đương kim Miss Cosmo 2024 người Indonesia - Ketut Permata Juliastrid - cùng diện váy áo gam trắng, đua sắc trên thảm đỏ.

Mỹ nhân người Panama tôn dáng sexy trong bộ cánh xuyên thấu, đính hạt lấp lánh.

Nhiều người đẹp từ các quốc gia khác đã có mặt ở Việt Nam, chuẩn bị dự thi Miss Cosmo 2025.

Mùa giải thứ hai tổ chức Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) quy tụ hơn 80 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Các hoạt động của cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11, đêm chung kết tổ chức vào tối 20/12 ở TP HCM.

Giải thưởng cho hoa hậu là 100.000 USD tiền mặt cùng căn hộ, xe hơi và nhiều quà tặng giá trị khác. Á hậu sẽ nhận được 10.000 USD tiền mặt và một số quà tặng, dịch vụ từ nhà tài trợ.

Sau đăng quang, tân hoa hậu và á hậu có một năm sinh sống, làm việc ở Việt Nam, đồng hành cùng tổ chức Miss Cosmo thực hiện một số công việc trong nhiệm kỳ trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Năm 2024, Miss Cosmo lần đầu được tổ chức tại Việt Nam với chiến thắng thuộc về hoa hậu Ketut Permata Juliastrid của Indonesia.