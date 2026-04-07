Nữ phi hành gia gội đầu, làm đẹp trong tàu vũ trụ ra sao?

Tàu Artemis II rời bệ phóng lúc 5h35 ngày 2/4 (giờ Hà Nội), đưa bốn phi hành gia bay quanh Mặt Trăng, đánh dấu sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm. Phi hành đoàn gồm 3 nam, một nữ.

Hành trình bay quanh Mặt Trăng đưa các phi hành gia bước vào nhiệm vụ khoa học mang tính lịch sử đồng thời cũng buộc họ phải thích nghi với cuộc sống hoàn toàn mới ngoài không gian. Trong môi trường vi trọng lực, những quy tắc sinh hoạt quen thuộc trên Trái Đất gần như bị đảo lộn. Nước không còn chảy xuôi theo chiều trọng lực mà kết thành những khối nhỏ lơ lửng, bám vào bề mặt hoặc trôi tự do trong không khí. Mái tóc dài cũng không còn rủ xuống như thông thường mà bung tỏa theo mọi hướng.

Chính vì vậy, các hoạt động vệ sinh cá nhân - đặc biệt với nữ phi hành gia - trở nên phức tạp hơn. Việc gội đầu, chăm sóc tóc hay làm đẹp không thể thực hiện theo cách thông thường, mà đòi hỏi những phương pháp riêng biệt để thích nghi với điều kiện không trọng lực.

Phi hành gia Karen Nyberg gội đầu khi ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Phi hành gia Karen Nyberg tiết lộ cách cô gội đầu, chải tóc khi ở trong môi trường vi trọng lực.

Nữ phi hành gia thương mại Kellie Gerardi từng chia sẻ với tạp chí Glamour: "NASA sẽ cung cấp một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân cho mỗi phi hành gia, và mỗi người được phép tùy chỉnh bộ dụng cụ này theo sở thích - ví dụ như một nhãn hiệu kem đánh răng nhất định".

Một trong những thử thách "khó nhằn" nhất với các nữ phi hành gia là việc gội đầu. Không còn vòi sen quen thuộc, họ phải sử dụng túi nước bằng nhựa kết hợp với dầu gội không cần xả. Toàn bộ quá trình này thường kéo dài khoảng 20–25 phút, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thao tác cẩn thận. Nước được bóp ra từng lượng nhỏ, rồi nhẹ nhàng xoa đều lên tóc. Nhờ sức căng bề mặt, nước bám vào từng sợi tóc thay vì rơi xuống như trên Trái Đất. Sau đó, mái tóc được lau sạch bằng khăn khô.

Để tránh nước bay lơ lửng trong khoang tàu, các phi hành gia đôi khi còn dùng thêm giấy bạc hoặc những tấm chắn chuyên dụng nhằm kiểm soát tốt hơn từng giọt nước. Một số nữ phi hành gia lựa chọn để tóc xõa tự nhiên thay vì buộc gọn nhằm giúp da đầu thông thoáng hơn, hạn chế tình trạng bít tắc nang tóc, từ đó giảm nguy cơ gàu và sự phát triển vi khuẩn trong môi trường kín của tàu vũ trụ.

Dù không thể trang điểm cầu kỳ như khi ở Trái Đất, nhiều nữ phi hành gia vẫn chọn mang theo vài món đồ làm đẹp nhỏ gọn, giúp họ giữ vẻ ngoài tươi tắn, cũng như cảm thấy tự tin hơn giữa môi trường khắc nghiệt và khép kín của tàu vũ trụ. Trong điều kiện vi trọng lực, việc lựa chọn mỹ phẩm cũng phải tuân theo những nguyên tắc rất riêng.

Các sản phẩm dạng bột như phấn phủ hay nước hoa xịt gần như cấm kỵ, bởi những hạt li ti có thể bay lơ lửng trong không khí, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hô hấp hoặc gây trục trặc cho thiết bị. Thay vào đó, mỹ phẩm dạng kem hoặc gel được ưu tiên nhờ kết cấu ổn định, dễ kiểm soát và an toàn hơn khi sử dụng trong không gian kín.

Năm 1978, NASA đã thiết kế một bộ trang điểm dành cho các nữ phi hành gia, bao gồm mascara, son bóng và phấn má hồng.

Bác sĩ kiêm phi hành gia NASA Serena Aunon-Chancellor cho biết việc mang theo mỹ phẩm là lựa chọn cá nhân. Một số người gần như không trang điểm vì thấy quá phiền phức, trong khi những người khác vẫn duy trì thói quen hàng ngày. Serena cho biết chọn mang theo bút kẻ mắt, phấn mắt và bút kẻ lông mày. Việc trang điểm trong không gian không dễ dàng gì nhưng được xem là cách giúp duy trì cảm giác bình thường giữa môi trường xa lạ.

Serena cũng cho biết làn da của cô dường như trẻ hơn khi ở trong không gian. Nguyên nhân là sự dịch chuyển chất lỏng trong cơ thể khi ở quỹ đạo khiến khuôn mặt trở nên đầy đặn hơn. Trong các cuộc gọi video về Trái Đất, nhiều người nhận xét da cô trông tươi trẻ hơn bình thường.

Các hoạt động vệ sinh quen thuộc khác cũng đòi hỏi sự thích nghi. Phi hành gia phải rất cẩn trọng khi cắt móng tay, sau đó dùng thiết bị hút để thu gom phần móng vụn, tránh việc chúng bay lơ lửng trong trạm vũ trụ. Đánh răng cũng là một trải nghiệm khác biệt. Do không có bồn rửa, phi hành gia thường nuốt kem đánh răng hoặc nhổ vào khăn thay vì súc miệng như khi ở Trái Đất.

Phi hành gia Sunita Williams hé lộ cách cô và các đồng nghiệp đánh răng khi làm nhiệm vụ trong tàu vũ trụ