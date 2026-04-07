Jennie (BLACKPINK) gây sốt với váy “underboob” táo bạo, giá trị hơn 4.000 USD

Jennie vừa chia sẻ trên mạng xã hội loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tham dự một buổi tiệc trưa riêng tư tại Museum SAN, thành phố Wonju. Sự kiện do thương hiệu champagne Pháp Veuve Clicquot tổ chức, phối hợp cùng nhà thiết kế Simon Porte Jacquemus. Không lâu sau đó, thương hiệu thời trang Jacquemus cũng đăng tải thêm nhiều hình ảnh Jennie xuất hiện tại sự kiện, khiến sự chú ý của công chúng càng tăng cao.

Tại đây, Jennie gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện cùng giám đốc sáng tạo của Jacquemus trong một thiết kế váy xuyên thấu nổi bật với chi tiết “underboob”. Thiết kế vừa gợi cảm, vừa tinh tế, tôn lên đường nét cơ thể tự nhiên của nữ ca sĩ nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh lịch của thời trang cao cấp.

Jennie hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc uốn sóng mềm mại, phong cách trang điểm nhẹ nhàng và chiếc túi mini tối giản. Tổng thể trang phục mang đến sự cân bằng giữa vẻ quyến rũ và nét sang trọng đặc trưng mà cô thường thể hiện mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang.

Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi thiết kế táo bạo, bộ trang phục của Jennie còn gây chú ý bởi mức giá không hề nhỏ. Theo các nguồn tin trong giới thời trang, chiếc váy có giá khoảng 1.800 USD, trong khi chiếc túi mini được định giá khoảng 1.500 USD và đôi giày đi kèm khoảng 1.000 USD. Tổng giá trị trang phục vì thế vượt mốc 4.000 USD.

Con số này một lần nữa củng cố hình ảnh của Jennie như một “thương hiệu xa xỉ biết đi” - biệt danh mà nhiều người hâm mộ dành cho nữ thần tượng nhờ khả năng biến mọi thiết kế cô mặc thành tâm điểm chú ý.

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ và cư dân mạng đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận khen ngợi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng Jennie là một trong số ít nghệ sĩ có thể diện những thiết kế táo bạo nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng và tinh tế.

“Chỉ Jennie mới có thể mặc kiểu váy này đẹp đến vậy”, một người hâm mộ bình luận. Một số khác nhận xét rằng phong cách của Jacquemus dường như được sinh ra dành riêng cho Jennie.

Bên cạnh hoạt động thời trang, Jennie cũng đang tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc. Trong thời gian tới, nữ nghệ sĩ dự kiến biểu diễn tại hàng loạt lễ hội âm nhạc quốc tế lớn như Governors Ball ở New York, Mad Cool Festival tại Tây Ban Nha, Lollapalooza Chicago và Summer Sonic 2026 tại Nhật Bản. Việc liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang danh tiếng cùng những sân khấu âm nhạc lớn tiếp tục khẳng định vị thế của Jennie không chỉ là một ngôi sao K-pop, mà còn là biểu tượng phong cách có sức ảnh hưởng toàn cầu.