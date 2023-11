Nữ diễn viên có thân hình gợi cảm khiến 140 triệu khán giả mê mẩn

QQ đưa tin sự kiện Scream Night (Đêm hội gào thét) do mạng video iQiYi tổ chức có sự tham gia của nhiều diễn viên đang là ngôi sao lưu lượng hot tại Trung Quốc như Dương Mịch, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Lưu Thi Thi, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi... Trong đó, Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 có tạo hình ghi được dấu ấn mạnh nhất. Từ khóa "Điền Hi Vi nhìn vào là biết công chúa" trở thành một trong những chủ đề hot, đạt tới hơn 140 triệu lượt đọc.

Theo QQ , trên mạng xã hội Weibo , nhiều khán giả dành lời khen tặng cho vóc dáng, khí chất và cả tham vọng nghề nghiệp của Điền Hi Vi. QQ đánh giá lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi tiếng như Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư đều bị nhận xét là có ngoại hình kém nổi bật, thậm chí nằm trong danh sách "phổ nữ". Trong khi đó, Điền Hi Vi luôn vào top mỹ nhân cùng thế hệ.

"Ước có được thân hình như của Điền Hi Vi", "Mỹ nữ không chỉ mặt đẹp tự nhiên, còn yêu thích vận động, có cơ bắp nên nhìn gầy nhưng rất khỏe mạnh", "Trước đây tôi không quan tâm tới Điền Hi Vi nhưng vẻ đẹp của cô ấy nhìn thật dễ mến, nịnh mắt", "Tiểu Điền đích thật là mỹ nhân tràn đầy năng lượng, nhìn đến cô ấy tôi luôn cảm thấy vui vẻ", "Người gầy nhưng vẫn có ngực, vòng nào ra vòng đó, đúng là thân hình mà mọi cô gái ao ước", là bình luận của nhiều khán giả trên Weibo.

Ngôi sao sinh năm 1997 không chỉ có chiều cao 1,68 m, cô còn có vòng eo thon gọn, vóc dáng thon gầy, tỷ lệ cân xứng dù mặc đồ cổ trang nhiều lớp vẫn thanh thoát nhẹ nhàng. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. Bên cạnh đó, Điền Hi Vi có gương mặt ngọt ngào. Sự tương phản giữa nhan sắc ngọt ngào cùng tính cách phóng khoáng giúp Điền Hi Vi thu hút khán giả. Điền Hi Vi còn là cô gái có sức mạnh thể chất tốt, đam mê các môn thể thao, giúp tạo nên cơ tay rắn chắc. Do đó, cô thể hiện nhiều phong cách thời trang khác nhau, khi trẻ trung tươi mới, lúc sang trọng.

Trong sự kiện Scream Night ngày 26/11, Điền Hi Vi cùng lúc tỏa sáng trong trang phục công chúa và phong cách ngọt ngào được ví là "tiểu tinh linh rừng xanh". QQ đánh giá mỗi lần Điền Hi Vi tham dự thảm đỏ đều gây ấn tượng tốt với công chúng, được đánh giá trở thành "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới.

Bên cạnh đó, theo Sohu , Điền Hi Vi khi mặc gợi cảm có phong thái tự tin. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba bị MC Kim Tinh chê giả tạo khi mặc trang phục hở ngực nhưng thường che ngực. Theo Kim Tinh, nếu đã lựa chọn trang phục táo bạo thì không nên có hành động che chắn giống bị ép.

Ngoài ra, theo QQ , trong sự kiện Đêm hội Gào Thét , Điền Hi Vi được đánh giá cao khi có bài phát biểu thể hiện tham vọng trong nghề nghiệp: "Trong tương lai hy vọng iQiYi tạo ra nhiều tác phẩm ngày càng tốt và chắc chắn tôi sẽ là một trong những người sáng tạo xuất sắc". Theo QQ , nhiều diễn viên trẻ hiện tại như Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn, Trương Tịnh Nghi, Lý Lan Địch dù được đánh giá cao về tài năng, lại thường xuyên vướng tin thị phi. Ồn ào hẹn hò khiến khán giả đánh giá những minh tinh này không chuyên tâm phát triển nghiệp diễn. Thậm chí, như trường hợp của Vương Sở Nhiên, danh tiếng chạm đáy vì bị phát hiện vào khách sạn 3 ngày với đàn anh Dương Dương.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế . Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban . Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.

Trong sự kiện Đêm hội Gào Thét , Điền Hi Vi đạt giải Nữ diễn viên nhảy vọt của năm do iQiYi trao. Bên cạnh đó bộ phim Điền canh kỷ do cô đảm nhận vai nữ chính cũng nhận giải Phim truyền hình xuất sắc của năm. Theo QQ, Điền canh kỷ là tác phẩm có chủ đề về nông thôn thời cổ đại, thổi làn gió mới vào các tác phẩm truyền hình. Bộ phim mở đầu với 7,5 điểm chất lượng trên trang Douban . Điền Hi Vi dù chỉ được giao vai nữ chính trong dự án nhỏ vẫn tạo được những thành tích tốt, danh tiếng phát triển vượt bậc, tạo ấn tượng đẹp với người xem. Sắp tới, khán giả gặp lại cô trong dự án cổ trang Đại Phụng đả canh nhân (Người gõ mõ cầm canh ở Đại Phụng) đóng cùng Vương Hạc Đệ.

