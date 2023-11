Nữ MC thời sự đài PT-TH Nghệ An sở hữu nhan sắc xinh như hoa hậu "gây sốt" MXH

Mới đây, trên trang fanpage Nghệ An có 2,1 triệu người theo dõi đăng tải lại hình ảnh một nữ MC xinh đẹp dẫn chương trình thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An nhận được 13 nghìn lượt like và gần 600 lượt bình luận của cư dân mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sắc vóc nổi bật của nữ MC, thông tin của cô cũng nhanh chóng được dân tình "săn lùng".

Được biết, cô gái này tên là Văn Doanh Nhi, hiện tại 21 tuổi, sống ở Vinh (Nghệ An). Doanh Nhi là con gái của cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy nổi tiếng một thời cùng Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An. Bố Doanh Nhi sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá với 2 người anh trai là cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng và cựu hậu vệ Văn Sỹ Sơn. Ông nội của cô là cựu danh thủ Văn Sỹ Chi.

Nhan sắc xinh đẹp của Văn Doanh Nhi gây chú ý trên MXH.

Nữ MC sinh năm 2002 được nhận xét sở hữu gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm cùng vóc dáng cao ráo, cân đối. Với ngoại hình nổi bật, một số cư dân mạng còn khuyên Doanh Nhi nên đi thi hoa hậu vì nhan sắc không hề thua kém mỹ nhân đình đám nào. Trên trang cá nhân, Doanh Nhi cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường, thu hút nhiều lượt yêu thích trên MXH.

Tuy còn khá trẻ, lại dẫn dắt chương trình thời sự của Đài PT - TH Nghệ An nên Doanh Nhi rất chú trọng đến việc giữ gìn hình ảnh cá nhân. Cô ghi điểm với phong cách ăn mặc lịch sự, chỉn chu khi dẫn sóng. Ở ngoài đời, cô cũng chuộng gu thời trang thanh lịch, kín đáo, thường là áo cổ đứng phối với quần tây ống suông hoặc những set váy áo theo bộ để tạo sự đồng nhất.

Doanh Nhi sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá, có ông nội, bố và 2 bác đều là cựu danh thủ nổi tiếng.

Do đặc thù công việc, Doanh Nhi không có quá nhiều thời gian để đến phòng tập nên cô thường tự tập các bài trên youtube tại nhà. Ngoài ra, cô còn áp dụng các bài tập (HIIT) với 3 - 4 buổi/tuần với cường độ cao ngắt quãng nhằm giúp đốt cháy calo, xen kẽ các bài cardio với khoảng thời gian là 150 phút mỗi tuần để tiêu hao chất béo tổng thể, giảm mỡ bụng được hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Doanh Nhi còn xây dựng kế hoạch ăn uống điều độ, lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô hạn chế thực phẩm đường, muối để ngăn mỡ bụng tích tụ, đồng thời, không ăn thực phẩm có chứa quá nhiều calo vào buổi tối. Doanh Nhi có thói quen uống đủ 8 ly mỗi ngày để tăng cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ giảm cân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]