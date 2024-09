Nỗi thống khổ của cô gái chi một triệu USD để giống Kim Kardashian

Pamplona đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để có vẻ ngoài như hiện tại. Ảnh: Mail

"Tôi luôn mơ được làm mẹ. Thật không may, bây giờ tôi đã không còn thực hiện được ước mơ này do những biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ", Pamplona, người Brazil, nói với tờ Need To Know gần đây.

Theo cô gái tự xưng là "người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ", những biến chứng này do cô đã bị cho sử dụng polymethyl methacrylate (PMMA) - vật liệu thẩm mỹ phổ biến - sai cách. Chất này có thể di chuyển từ vị trí tiêm đến các bộ phận của cơ thể, trong đó có cả vùng xương chậu, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan sinh sản.

Vùng xương chậu bị tổn thương của Pamplona. Ảnh: Jam Press

Hiện tại, Pamplona còn phải chịu những cơn đau đớn triền miên. Bác sĩ đang chữa trị cho Pamplona, Carlos Rios, cho biết tính mạng của Pamplona cũng có thể "lâm nguy". "Các triệu chứng của cô ấy là hậu quả trực tiếp của phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi thứ thật mong manh. Cô ấy phải chịu nỗi đau vô cùng tận và cả nỗi đau khi không thể tạo ra một sự sống mới", Rios nói về việc mất cơ hội làm mẹ của bệnh nhân.

Tuy nhiên, vị bác sĩ cũng cho biết tình trạng sức khỏe của Pamplona có thể được cải thiện nhờ "thiền, chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung dưỡng chất và dùng thuốc".

Pamplona nằm viện điều trị do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Jam Press

Pamplona bắt đầu thẩm mỹ từ năm 17 tuổi. Từ đó đến nay, cô trải qua hơn 30 thủ thật, từ cơ thể đến khuôn mặt. Cô chỉ quyết định dừng lại sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn dị dạng cơ thể vào năm 2022. Sắp tới, Pamplona sẽ phải phẫu thuật tái tạo với hy vọng đảo ngược tình hình.

Dù vậy, Pamplona cho biết mình rất đau khổ và không biết tương lai sẽ về đâu. "Tôi mong mọi người hãy chú ý đến sức khỏe tinh thần của mình. Nếu lạc quan, tự tin, yêu đời, họ sẽ ít khi phải cần đến phẫu thuật thẩm mỹ", nàng Kim của Brazil nói với một triệu người đang người theo dõi cô trên mạng xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]