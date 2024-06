Liên tiếp xuất hiện thêm 2 trường hợp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ

Tối 5-6, Sở Y tế TP HCM cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận thông tin từ các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn TP HCM về các sự cố y khoa tại các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân.

Trường hợp đầu tiên, theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), nơi đây đang điều trị cho nữ bệnh nhân V.T.A.Đ (31 tuổi) bị nhồi máu não diện rộng bán cầu trái do thuyên tắc mỡ sau khi thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng, cấy mỡ vào vùng trán và thái dương tại Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Nguyên Anh (địa chỉ 467 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10).

Cụ thể: ngày 1-6, chị Đ. đến phòng khám trên thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng cấy mỡ vùng trán và thái dương. Sau 45 phút thực hiện người bệnh có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, không nói được, yếu tay, chân bên phải. Sau đó, chị Đ. được phòng khám chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu với chẩn đoán nhồi máu não diện rộng bán cầu trái do thuyên tắc mỡ sau phẫu thuật cấy mỡ tự thân. Hiện người bệnh vẫn còn tình trạng rất nặng, được bệnh viện tích cực điều trị.

Sở Y tế cho biết phòng khám thẩm mỹ trên được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh ngày 3-11-2023 do bác sĩ N.V.T chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục làm rõ hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng khám này, đặc biệt là ekip nhân viên y tế đã thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân Đ. Đồng thời, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm và công khai kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế trong thời gian sớm nhất khi đã điều tra rõ những sai phạm (nếu có).

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.T.H.L (46 tuổi) được Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM báo cáo. Cụ thể, bệnh nhân L. bị biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy (filler) tại một cơ sở ở địa chỉ số 515 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã xác minh và phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook "ToNy An An", "Thẩm mỹ viện ToNy An An" có đăng tải các clip, hình ảnh thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và cung cấp số điện thoại 03894.99999 liên hệ người tên "Bác An" để tư vấn và đặt lịch. Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng Y tế quận 10 tiến hành kiểm tra theo 2 thông tin quảng cáo trên.

Cơ sở đầu tiên là Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ ToNy An An (324/12 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 10). Qua kiểm tra tại đây là tòa nhà 5 tầng, đang sửa chữa, các phòng chưa có dấu hiệu hoạt động khám, chữa bệnh.

Cơ sở thứ 2 là Phòng khám thẩm mỹ Quốc tế HanJin "HanJin Beauty" (515 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10). Tại đây, tầng trệt đang trong sửa chữa, còn các tầng 1, 2, 3 và 4 cơ sở đều có các trang thiết bị y tế đang có dấu hiệu hoạt động...

Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, ghi nhận tại cơ sở này có khách hàng đến tái khám. Chị L.T.T cho biết đến tái khám sau khi thực hiện dịch vụ cấy chỉ da mặt vào ngày 3-6-2024 và bà V.T.H (69 tuổi) đến tái khám sau hút mỡ đùi cấy lên mặt được thực hiện 20 ngày trước đó. Trong quá trình làm việc, đại diện cơ sở này không hợp tác, đã bỏ ra về và không ký biên bản kiểm tra y tế.

Trước đó, phòng khám trên bị UBND quận 10 quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng vì hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động. Đồng thời xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động 18 tháng (hiện cơ sở vẫn chưa hết thời hạn đình chỉ hoạt động). Cũng tại địa chỉ này, Thanh tra Sở Y tế quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Kế - chủ hộ kinh doanh phòng khám này vì các hành vi: Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; không bảo đảm đầy đủ thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng, Đồng thời, đình chỉ hoạt động một phần của cơ sở (đối với phòng tiểu phẫu vi phạm) trong thời hạn 4,5 tháng.

Thanh tra SởY tế đề nghị cơ sở ngưng việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh thẩm mỹ) khi chưa có giấy phép hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị cơ quan chức năng quận 10 hỗ trợ giám sát việc ngưng hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở nêu trên.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân nên lựa chọn các phòng khám chuyên khoa uy tín, có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp; khi thực hiện dịch vụ cần nắm rõ thông tin các kỹ thuật thực hiện, bác sĩ, ekip thực hiện.

Người dân có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề trên trang tra cứu "http://thongtin.medinet.org.vn" và tra cứu thông tin công khai xử phạt vi phạm hành chính tại trang https://thanhtra.medinet.gov.vn/ của Sở Y tế.

Sở Y tế kêu gọi người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám, chữa bệnh không phép trên địa bàn TP các thông tin quảng cáo các dịch vụ về y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội hoặc người hành nghề không đăng ký hành nghề tại cơ sở,… có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.

