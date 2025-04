Park Bom được khen xinh đẹp khi không dùng filter chỉnh ảnh

Trong ảnh, Park Bom để tóc dài uốn xoăn, đeo kính to bản, gương mặt thanh thoát được trang điểm tone hồng đất ngọt ngào. Trang Mksprots trích dẫn bình luận bên dưới ảnh của Park Bom: "Đây không chỉ là một bức ảnh, đây là một huyền thoại sân khấu", "Cô ấy xinh đẹp quá", "Park Bom đẹp nhất khi không có filter"...

Filter là công cụ được sử dụng rộng rãi để chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh trên máy tính và điện thoại. Khi chỉnh filter, người dùng có thể tăng giảm độ sáng, độ tương phản, màu sắc và các yếu tố khác của bộ lọc để tạo ra hình ảnh với hiệu ứng khác nhau.

Hình ảnh được Park Bom đăng tải trên trang cá nhân vào hôm 24/4.

Trước đó, Park Bom thường đăng ảnh selfie sử dụng filter khiến gương mặt trông biến dạng, làm người theo dõi nghi cô mới nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ, tò mò về nhan sắc thật cũng như lo lắng cho vấn đề sức khỏe, tâm lý của nữ ca sĩ.

Do vậy, bức ảnh mới nhất của Park Bom nhanh chóng thu hút sự chú ý và được cho là cách cô "đáp trả" những lời bàn tán của người dùng mạng xã hội thời gian qua.

Gu trang điểm mắt to kiểu búp bê cùng sở thích sử dụng filter khiến vẻ ngoài của Park Bom kém tự nhiên.

Hồi cuối tháng 2, Park Bom từng phải tạm dừng hoạt động do sức khỏe tâm thần bất ổn sau khi bị chỉ trích vì sự thiếu tập trung trong các buổi biểu diễn cùng nhóm 2NE1. Trong chuyến lưu diễn châu Á của nhóm nhạc nữ Kpop tại Macau hôm 24/2, giọng ca sinh năm 1984 đứng lờ đờ, không nhún nhảy trên sân khấu như các đồng nghiệp. Sự việc được phía đại diện của ca sĩ giải thích với lý do: "Park Bom có xu hướng dốc hết sức lúc đầu, sau đó càng về sau càng đuối sức. Cô ấy đã cố gắng hết sức nhưng sức bền không đủ".

Trước đó, cô còn làm dấy lên tin đồn hẹn hò với Lee Min Ho sau khi đăng một bức ảnh ghép lên Instagram kèm chú thích: "Anh ấy thực sự là chồng tôi". Tuy nhiên, phía nam diễn viên đã lên tiếng làm rõ họ không có mối quan hệ cá nhân nào.

Nhan sắc Park Bom thời mới vào nghề.

Park Bom sinh năm 1984, được biết đến lần đầu tiên khi góp giọng trong ca khúc Forever with You, We Belong Together (năm 2008) cùng Big Bang. Một năm sau, cô gia nhập 2NE1 - nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG Entertainment. Ở đỉnh cao sự nghiệp, Park Bom được khen nổi bật nhất 2NE1 nhờ gương mặt xinh xắn, vóc dáng gợi cảm cùng giọng hát đặc biệt.

Tuy nhiên, sau này Park Bom có phong độ thay đổi thất thường nhất do nhiều lần chỉnh sửa thẩm mỹ và tăng cân vì chứng rối loạn hiếm về sự tập trung. Quá trình điều trị bệnh, tác dụng phụ từ thuốc gây tích nước, khiến cô luôn thấy mệt mỏi, stress, khó kiểm soát cân nặng. Mỗi lần xuất hiện, diện mạo cô lại có chút thay đổi, thậm chí cứng đơ. Vóc dáng của nữ ca sĩ cũng thay đổi thất thường, lúc mảnh mai thon gọn, lúc lại phát tướng, nặng nề.