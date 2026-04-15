Những thực phẩm giúp bảo vệ da trước nắng hè hiệu quả

Ngoài việc sử dụng kem chống nắng, bổ sung thực phẩm giúp bảo vệ da từ bên trong có thể tạo “hàng rào” kép, hỗ trợ chống lại tác động của tia UV. Dưới đây là những thực phẩm có lợi cho làn da trong mùa nắng.

1. Thực phẩm giàu beta carotene và lycopene

Carotene và lycopene là hai chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm carotenoid. Các chất này có nhiều trong các loại trái cây và rau – đặc biệt là những loại có màu cam, đỏ hoặc hồng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng các carotenoid lấy từ thực phẩm chứa tác nhân bảo vệ và beta-carotene có thể cung cấp khả năng chống nắng tự nhiên cho da.

Ngoài ra, lycopene còn ức chế một thứ gọi là collagenases - sự phá vỡ enzym của collagen tự nhiên của da, vừa bảo toàn được lượng collagen trong cơ thể, vừa củng cố hàng rào bảo vệ da. Lycopene dễ dàng được tìm thấy trong những thực phẩm có màu đỏ như dưa hấu, cà chua.

Các thực phẩm giàu carotene, lycopene và vitamin có vai trò nuôi dưỡng làn da, giúp duy trì độ mịn màng, săn chắc, đồng thời hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa do tác động của ánh nắng mặt trời.

Nhóm thực phẩm màu vàng giàu beta carotene và lycopene.

2. Thực phẩm giàu vitamin C giúp bảo vệ da

Khi nói đến bảo vệ sức khỏe làn da, vitamin C là dưỡng chất không thể thiếu. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen – thành phần thiết yếu giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da.

Không chỉ có các loại quả vị chua như chanh, nhiều thực phẩm khác còn giàu vitamin C hơn, điển hình là ổi, ớt chuông, bông cải xanh và đu đủ. Những thực phẩm này dễ tìm, có thể bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày nhằm hỗ trợ bảo vệ và tăng cường sức khỏe làn da.

3. Thực phẩm chứa chất béo lành mạnh

Việc bổ sung chất béo để bảo vệ da có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng các chất béo lành mạnh thực sự cần thiết cho làn da. Để duy trì độ đàn hồi, da cần được cung cấp đủ axit béo như omega-3, omega-6 và omega-9, có trong quả óc chó, hạt gai dầu, hạt lanh cũng như các thực phẩm như cá hồi, cá ngừ, cá thu và trứng.

Những axit béo này giúp củng cố màng tế bào, tăng khả năng bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do hình thành khi tiếp xúc với tia UV, từ đó góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

4. Polyphenol – chất chống oxy hóa từ thiên nhiên

Tia bức xạ mặt trời khi tiếp xúc với da sẽ kích hoạt quá trình oxy hóa, sinh ra các gốc tự do gây lão hóa và có hại cho cơ thể. Polyphenol là một chất chống oxy hóa tự nhiên đã được công nhận về khả năng ngăn chặn tia UV hiệu quả, giúp đảo ngược các tổn thương tế bào do môi trường và lối sống gây ra.

Trong các nhóm polyphenol, đáng chú ý nhất là catechin có trong trà xanh. Hợp chất này sở hữu sức mạnh ngăn chặn các tổn thương như cháy nắng, đồng thời làm giảm khả năng bắt nắng nếu bạn duy trì thói quen uống trà xanh mỗi ngày.

5. Nước – nguồn sống thiết yếu cho làn da

Trong thời tiết oi nóng, việc cung cấp độ ẩm cho da là điều kiện tiên quyết. Các tế bào da luôn cần nước để duy trì hoạt động, thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố. Khi uống đủ nước, quá trình trao đổi chất được kích thích, giúp da luôn có độ căng mọng tự nhiên.

Uống đủ nước còn là cách hữu hiệu để hạ nhiệt cơ thể, tránh tình trạng cạn kiệt năng lượng dưới nắng nóng, do đó, hãy đảm bảo duy trì trung bình 2 lít nước mỗi ngày.

Thực phẩm giàu chất béo lành mạnh.

6. Cách tối ưu hiệu quả của thực phẩm

Để việc bổ sung các nhóm thực phẩm trên phát huy hiệu quả trong bảo vệ da trước ánh nắng, cần chú ý cách chế biến và duy trì thói quen ăn uống hợp lý.

- Với thực phẩm giàu carotenoid như cà chua, cà rốt, nên chế biến chín để tăng khả năng hấp thu. Lycopene trong cà chua được cơ thể hấp thu tốt hơn khi nấu chín và kết hợp với một lượng nhỏ chất béo lành mạnh như dầu ô liu.

- Ngược lại, các thực phẩm giàu vitamin C như ổi, cam, bông cải xanh nên được ăn tươi hoặc chỉ hấp nhẹ để hạn chế mất vitamin do nhiệt độ cao.

- Các chất chống oxy hóa cần thời gian tích lũy trong cơ thể để phát huy tác dụng bảo vệ da. Vì vậy, nên duy trì bổ sung đều đặn hằng ngày thay vì chỉ tập trung vào những thời điểm tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Chế độ ăn đa dạng, nhiều màu sắc từ rau củ quả sẽ giúp cung cấp đầy đủ polyphenol và vitamin cần thiết.

- Bên cạnh đó, dù chất béo lành mạnh từ cá và các loại hạt có lợi cho da, vẫn cần sử dụng với lượng hợp lý để tránh dư thừa năng lượng.

- Ngoài ra, uống đủ nước trong ngày, kể cả khi không cảm thấy khát, là yếu tố quan trọng giúp duy trì độ ẩm và hỗ trợ bảo vệ tế bào da trong điều kiện thời tiết nắng nóng.