Nhan sắc tuổi 44 của mẹ đơn thân Kim Hiền

Kim Hiền cho biết những năm gần đây, cuộc sống của cô bận rộn hơn khi phải chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình và phát triển công việc kinh doanh. Dù vậy, cô vẫn dành thời gian cho bản thân bằng các hoạt động như tắm nắng, tập yoga và đến phòng gym để duy trì sức khỏe và vóc dáng.

Nhờ vậy, diễn viên tự tin hình thể săn chắc, trẻ trung ở tuổi 44, sau hai lần sinh nở. Khán giả cũng nhận xét Kim Hiền không khác nhiều so với 20 năm trước khi đóng phim Hương phù sa.

Hiện không còn tham gia hoạt động nghệ thuật, Kim Hiền ưu tiên phong cách ăn mặc giản dị với các trang phục khỏe khoắn như quần jeans, áo thun, crop-top, phù hợp sinh hoạt thường ngày và việc đưa đón con.

Cô thường để mặt mộc, chỉ thoa một chút kem chống nắng và son dưỡng để có vẻ ngoài tươi tắn tự nhiên mỗi khi ra đường.

Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, Kim Hiền ít trang điểm.

Cô cho biết bản thân chú trọng chăm sóc da nhiều bước vào buổi tối để giữ làn da khỏe, tươi tắn.

Người đẹp không ngại phơi nắng để có làn da rám nâu, khỏe khoắn.

Cô cho rằng sức hút của người phụ nữ đến từ sự tự tin, năng động và khả năng lựa chọn trang phục, lối trang điểm phù hợp.

Thỉnh thoảng, Kim Hiền khoe dấu vết thời gian qua các góc chụp gần. Làn da của cô bắt đầu xuất hiện các vết tàn nhang, nhưng vẫn trắng hồng và tràn đầy sức sống.

Những bức ảnh chân thực của cô nhận nhiều lời khen từ khán giả. Họ nói yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, 'bất chấp tuổi tác' và không khác thời đôi mươi của Kim Hiền.

Một số dịp, Kim Hiền đổi màu son đậm để trông rạng rỡ hơn.

Cô cũng có sở thích nhuộm tóc sáng màu hoặc tạo kiểu ấn tượng vào các dấu mốc quan trọng như sinh nhật tuổi 44, mừng thành tựu kinh doanh đầu tiên...