"Út Ráng" Kim Hiền: Tuổi 43 nhan sắc trẻ trung, cuộc sống hạnh phúc bình yên nơi trời Tây

Mỹ nhân từng được săn đón hàng đầu, trẻ trung ở tuổi 43

Kim Hiền từng là mỹ nhân được săn đón hàng đầu trên màn ảnh. Tên tuổi của cô gắn liền với thành công của hàng chục bộ phim truyền hình như: Mùi ngò gai, Dốc tình, Gia đình phép thuật, Hương phù sa... Trong đó, vai diễn Út Ráng của nữ diễn viên trong Hương phù sa đến nay vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Hương phù sa là bệ phóng giúp Kim Hiền nổi tiếng.

Năm 2015, Kim Hiền chính thức định cư tại Mỹ. Cô giã từ sự nghiệp diễn viên và chuyển sang công việc kinh doanh tại xứ sở cờ hoa. Rời làng giải trí khi sự nghiệp đang phát triển khiến nhiều người tiếc nuối cho nữ diễn viên.

Tại xứ người, nữ diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh mới, cũng như chia sẻ về cuộc sống của mình trên trang cá nhân. Dù không hoạt động nghệ thuật trong nước như trước, song sao nữ 8X vẫn nhận được sự quan tâm, động viên từ phía khán giả.

Ở tuổi 43, Kim Hiền khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung. Khác với vẻ lộng lẫy khi sải bước ở các sự kiện giải trí hồi còn ở Việt Nam, Út Ráng của Hương phù sa ở hiện tại không ngại xuất hiện với mặt mộc, trang phục đơn giản. Dưới các bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi cho sắc vóc của nữ diễn viên sinh năm 1982.

Tất bật với công việc, Kim Hiền vẫn dành thời gian tập luyện. Đây cũng là cách giúp người đẹp sinh năm 1982 duy trì được vóc dáng thon thả ở tuổi ngoài 40. Sao nữ cho biết phòng tập không chỉ là nơi giúp cơ thể tốt hơn mà còn cho cô những suy nghĩ tích cực.

Mới đây, Kim Hiền chia sẻ về cuộc sống ở xứ người: "Bình yên với tôi không phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái. Là khi cuộc sống không còn phải tranh đấu hơn thua, không cần drama, không cần chứng minh với bất kỳ ai rằng mình đúng, mình giỏi, hay mình hơn".

Theo Kim Hiền, bình yên là khi cô được sống đúng với mình một cách nhẹ nhàng, chân thành. "Đó là khi buổi sáng tỉnh dậy, tôi biết mình vẫn còn cơ hội để sống tốt hơn hôm qua. Là khi tôi không cần so sánh mình với ai, chỉ cần biết mình đang đi đúng hướng. Bình yên đôi khi chỉ là một tách trà nóng, một cái ôm nhẹ, hay một khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả. Vậy thì, bình yên trong tôi là khi lòng không còn gợn sóng, và tôi biết mình đang sống chứ không chỉ tồn tại", người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân.

Hạnh phúc bình yên nơi trời Tây

Hơn 20 năm theo nghiệp diễn, Kim Hiền đã sở hữu không ít giải thưởng. Cô từng được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng, Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP lần thứ 19…

Năm 2010, Kim Hiền kết hôn với DJ Hoàng Phong sau 6 năm yêu nhau. Họ có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau lễ cưới, nữ diễn viên thông báo cô và chồng đã đường ai nấy đi. Tháng 7 năm 2014, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy và sinh con gái thứ hai tại Mỹ.

Tại Mỹ, Kim Hiền dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng quá trình khôn lớn của các con. Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng đăng tải khoảnh khắc đưa các bé đi chơi hay được con tặng quà. Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên 8X bộc bạch: "Mẹ cảm thấy thật sự hạnh phúc vì đã có những niềm vui bên các con, giống như được sống lại một phần tuổi thơ của chính mình. Cùng đi chơi, cùng trò chuyện, cùng đến những nơi đông vui hay gặp bạn bè - những khoảnh khắc ấy giúp mẹ được sống lại những giai đoạn tươi đẹp mà mẹ tưởng chừng đã qua từ lâu".

Hàng tuần, vào thứ 7 là thời gian cô dành cho gia đình nhỏ sau một tuần bộn bề công việc. Đây cũng là lúc nữ diễn viên sống chậm lại để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. "Nhìn thấy con vui, lòng mình cũng rộn ràng theo", cô viết trên trang cá nhân.

Sau gần 10 năm định cư tại Mỹ, Kim Hiền đang có cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc. Dù vậy, thời gian đầu mới sang Mỹ, Kim Hiền gặp không ít thử thách, nhất là thời điểm sinh con gái. May mắn là khi sống cùng gia đình chồng ở Mỹ, cô nhận được sự hỗ trợ từ ba mẹ chồng. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình đều yêu thương Sonic – con riêng của cô với chồng trước.

Trên trang cá nhân, Kim Hiền khoe không gian sống rộng rãi và tràn ngập ánh nắng của mình, cô luôn tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch, trải nghiệm và ghi lại hành trình đó để chia sẻ với khán giả. Tuy không hoạt động nghệ thuật như lúc ở Việt Nam nhưng Kim Hiền vẫn tự chủ tài chính. Cô có một kênh Youtube riêng, thường xuyên đi khắp nơi để quay clip, giới thiệu các địa danh nổi tiếng đến khán giả.