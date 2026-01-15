Hai lần Kim Hiền chủ động bước khỏi hôn nhân để giữ bình yên

Kim Hiền hoàn tất thủ tục ly hôn chồng Việt kiều vào tháng 7/2025, sau gần tám năm chung sống. Trước đó, cô chủ động nộp đơn tại Tòa Thượng thẩm bang California, hạt Orange County, kết thúc cuộc hôn nhân với doanh nhân Andy Hải Lê sau giai đoạn ly thân từ tháng 5/2023.

Dù ít chia sẻ với khán giả về đời tư, Kim Hiền trả lời trên trang cá nhân: "Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn, buộc trái tim phải học cách mạnh hơn... Tôi không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu".

Trải qua thời gian rạn nứt hôn nhân, ly thân và ly hôn, Kim Hiền chọn cách im lặng, tập trung chăm sóc bản thân, nuôi dạy con và xây dựng lại cuộc sống. Khi khán giả biết chuyện cũng là lúc cô đã ổn định, tự tin lẫn sẵn sàng viết tiếp một chương mới trong đời.

Diễn viên Kim Hiền.

Bước khỏi hôn nhân không còn phù hợp

Khán giả gọi Kim Hiền là "hồng nhan bạc phận" vì cô nhiều lần trải qua thử thách trong tình cảm. Gần 10 năm trước, diễn viên trải qua hôn nhân sóng gió với người chồng đầu - DJ Phong. Cả hai gắn bó nhiều năm và có con chung là bé Sonic, nhưng chỉ hai tháng sau đám cưới, mâu thuẫn xuất hiện và hôn nhân đổ vỡ.

Giai đoạn này, Kim Hiền đau khổ đến mức từ chối tiếp xúc với truyền thông, tránh mặt đồng nghiệp và gần như biến mất khỏi làng giải trí. Hai năm sau, cô xuất hiện trở lại khi đã bình tâm và tiết lộ quyết định chia tay vì chồng cũ không chung thủy, khiến cô "choáng váng, không dám tin đó là sự thật".

Thời điểm này, theo Kim Hiền, lựa chọn ly hôn rất khó khăn vì mối tình kéo dài gần một thập kỷ, vừa mới cưới, con trai còn nhỏ và những lời bàn tán, định kiến xã hội... Nhưng sau cùng, cô biết bản thân muốn bình yên nên đã bước khỏi cuộc hôn nhân không còn sự tin tưởng, vào năm 2010.

Kim Hiền và DJ Phong trong đám cưới hơn 10 năm trước.

Năm 2014, khán giả mừng cho Kim Hiền khi cô thông báo kết hôn lần hai với doanh nhân Andy Hải Lê. Sau thời gian yêu xa, cả hai tổ chức đám cưới tại Việt Nam và Mỹ. Khi Kim Hiền mang bầu sáu tháng, Andy đón cô cùng con riêng sang California sum họp. Những năm đầu hôn nhân, diễn viên gác lại sự nghiệp, tập trung sinh con, chăm sóc gia đình và vun vén tổ ấm.

Giai đoạn này, diễn viên thỉnh thoảng khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con, tận hưởng cuộc sống bỉm sữa an nhàn, khiến người hâm mộ tin rằng cô đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Tuy nhiên, năm 2022, cô bất ngờ thông báo mua nhà mới ở Fountain Valley, chuyển ra sống riêng cùng hai con và hạn chế nhắc đến Andy trên mạng xã hội cũng như trong các bài phỏng vấn với báo chí.

Nhiều người thắc mắc về sự vắng mặt của Andy trong những câu chuyện đời sống của Kim Hiền, nhưng nữ diễn viên giữ im lặng. Chỉ khi truyền thông đưa tin cô ly hôn sau hai năm ly thân, Kim Hiền mới cho biết: "Tôi quyết định chia tay sau những rạn nứt kéo dài".

Một lần nữa, Kim Hiền chọn đối mặt khó khăn để lấy lại bình yên cho bản thân. Sau nhiều năm được chồng cũ bao bọc, cô bước ra ngoài xây dựng sự nghiệp riêng nơi đất khách, bắt đầu bằng kinh doanh online và sản xuất nội dung trên YouTube. Từ một mẹ bỉm sữa, cô hiện có mô hình kinh doanh ổn định, kênh mạng xã hội đạt nút bạc, đồng thời tậu nhà và chiếc xe hơi đầu tiên. Dù không đề cập chuyện ly hôn, Kim Hiền từng nói những thành tựu đạt được "như mơ" và không hề dễ dàng với một phụ nữ "chân ướt chân ráo" trên đất Mỹ.

Sống kín tiếng để giữ bình yên cho các con

Những năm gần đây, Kim Hiền hạn chế xuất hiện trước truyền thông, chỉ chia sẻ trên mạng xã hội những điều tích cực. Cô cho biết việc tập trung vào bản thân và con cái là cách tìm sự cân bằng sau những biến cố, giúp "vết thương mau lành miệng".

Trong bài phỏng vấn năm 2021 với Ngôi Sao, Kim Hiền cho biết không muốn đời tư bị bàn tán vì lo ảnh hưởng đến các con, nhất là khi Sonic, 21 tuổi, và Yvona, 10 tuổi, đều rất nhạy cảm.

Dù yêu nghệ thuật, Kim Hiền chấp nhận không còn nhiều cơ hội theo đuổi nghề diễn ở Mỹ, dần rời xa hình ảnh "người của công chúng". Cô hiện thấy bản thân phù hợp cuộc sống kín tiếng, mỗi ngày trôi qua lặng lẽ với vai trò của người mẹ, công việc, thói quen làm đẹp và chăm sóc bản thân, cùng những thú vui giản dị như làm vườn hay chơi với thú cưng.

Hai lần ly hôn, Kim Hiền đều chọn cách hóa giải mâu thuẫn và duy trì mối quan hệ bạn bè với chồng cũ. Mười năm trước, DJ Phong ra sân bay tiễn cô và con trai Sonic sang Mỹ; hiện tại, cô và Andy Hải Lê giữ tình cảm hòa thuận, hỗ trợ nhau trong việc giáo dục con cái.

Nhắc về chồng cũ, Kim Hiền thường dành cho họ sự trân trọng và biết ơn. Diễn viên đã nhiều lần cảm ơn DJ Phong khi anh giúp cô lo hậu sự cho mẹ ở Việt Nam, và gọi Andy Hải Lê như "người cha thứ hai của Sonic".

Kim Hiền và Andy Hải Lê trong ảnh cưới.

Kim Hiền sinh năm 1982, nổi tiếng qua các bộ phim Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai, Thiên mệnh anh hùng... Cô kết hôn lần đầu với DJ Phong, có con trai Sonic, nhưng chia tay vào năm 2010. Cô tìm được bến đỗ mới bên chồng Việt kiều Andy, tổ chức đám cưới vào cuối tháng 7/2014. Sau đó, Kim Hiền theo chồng sang Mỹ định cư và sinh con thứ hai vào năm 2015. Tháng 7 năm ngoái, diễn viên hoàn thành thủ tục ly hôn Andy, hiện sống cùng hai con tại Mỹ.