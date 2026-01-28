'Dâu tỷ phú' Phương Nhi được khen nhan sắc ngọt ngào

Sau một năm "ém hàng", chuyên gia trang điểm Diệu Anh mới tung loạt hình từng chụp Phương Nhi khi makeup cho cô. Bài đăng nhanh chóng gây chú ý và thu về nhiều bình luận tán dương người đẹp xứ Thanh.

"Trời ơi, nhan sắc phát sáng luôn"; "Đúng chất thần tiên tỷ tỷ"; "Làm dâu hào môn là chuẩn rồi"; "Thực sự sốc visual, trông xinh như AI"..., một số tài khoản Instagram cảm thán.

Phương Nhi trung thành với cách trang điểm nhẹ nhàng theo gam hồng ngọt dịu, tôn đường nét gương mặt thanh tú.

Bên cạnh đó, mái tóc dài bồng bềnh thường được Á hậu Thế giới Việt Nam 2022 thả xõa hoặc buộc nửa đầu trẻ trung.

Nhan sắc trong trẻo giúp Phương Nhi dễ dàng trở nên nổi bật trong mọi khung hình.

Vợ doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng theo đuổi phong cách tiểu thư dịu dàng, tạo nên tổng thể hài hòa từ trang phục tới gu makeup và kiểu tóc.

Phương Nhi thường chọn váy áo ôm sát màu hồng, trắng nhằm khai thác đường cong mà vẫn toát lên vẻ đẹp mong manh.

Đôi lúc mỹ nhân 24 tuổi khoe lợi thế vòng eo nhỏ nhắn qua cách phối crop top cùng quần jeans hoặc chân váy cạp trễ.

Khoảng hở chừng mực, phảng phất nét quyến rũ được cô áp dụng khéo léo, làm nổi bật vóc dáng mà không quá sexy.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Chồng Phương Nhi là doanh nhân 26 tuổi Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của tập đoàn gia đình. Đôi uyên ương Gen Z tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa tháng 1/2025 và kết hôn trên một hòn đảo của nhà chú rể tại Khánh Hòa ngày 22/1 năm nay.