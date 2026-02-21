Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'

Phim giờ vàng "Không giới hạn" phát sóng trên VTV1 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả bởi tuyến nhân vật quân nhân trẻ trung, hiện đại, trong đó nổi bật là cặp đôi Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh và Trung tá Đào Minh Kiên do Minh Trang và Steven Nguyễn đảm nhận.

Trên phim, Lam Anh là con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân – thủ trưởng đơn vị nơi Trung tá Kiên công tác. Sau một lần được Kiên cứu trong vụ tai nạn, Lam Anh dành cho anh sự cảm mến đặc biệt, coi Kiên như “thần tượng” thầm lặng.

Xuất hiện ngay từ tập 1, Lam Anh gây ấn tượng với khán giả bởi vè dịu dàng, nhan sắc đầy nữ tính dù là một quân nhân.

Không giấu sự ngưỡng mộ, nữ Thiếu tá Lam Anh chủ động thể hiện tình cảm, thậm chí được đồng nghiệp đứng ra tổ chức một bữa ăn nhỏ nhằm “mai mối” với Trung tá Minh Kiên. Thế nhưng, hai người chưa thực sự có duyên và bỏ lỡ vài lần gặp mặt.

Cuối cùng, Lam Anh và Minh Kiên đã có buổi hẹn hò đầu tiên. Lam Anh thẳng thắn hỏi Kiên đã có người trong lòng chưa. Về phía Kiên, anh cũng nói rõ mình chưa có người nào đồng hành cùng trong cuộc sống. Điều này khiến Lam Anh vui mừng bởi người trong mộng lâu nay vẫn chưa có ai. Diễn biến của mối quan hệ này khiến khán giả tò mò chờ đợi và hứa hẹn sẽ là cặp đôi hoàn hảo, chuyện tình lãng mạn.

Nguyễn Minh Trang sinh năm 1995, quê Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Khi còn là sinh viên, Minh Trang từng được xem là “hot girl của trường” với chiều cao 1,7m, gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông và vóc dáng nổi bật. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu… cũng như xuất hiện trong các MV của các ca sĩ như Noo Phước Thịnh, Min…

"Không giới hạn" được xem là vai diễn nặng ký đầu tay, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Minh Trang khi rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, mong manh để hóa thân thành một nữ quân nhân mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Đây là vai diễn đòi hỏi không chỉ diễn xuất nội tâm mà còn yêu cầu sự kỷ luật, hiểu biết và tinh thần trách nhiệm cao, khác hẳn hình ảnh “nàng thơ” quen thuộc của cô trước đây.

Trái ngược với hình ảnh kín đáo, nghiêm nghị khi vào vai Thiếu tá Lam Anh, ngoài đời Minh Trang sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, phong cách thời trang hiện đại. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao, ăn uống khoa học để duy trì vóc dáng.

Minh Trang được nhớ đến với hình ảnh một nữ diễn viên dịu dàng trên màn ảnh nhỏ. Cô có gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo với chiều cao 1,7m cùng thân hình gợi cảm. Minh Trang cũng thừa nhận ngoại hình đem đến nhiều cơ hội tốt, giúp cô nhận được các dự án phim ảnh hoặc quay MV.

