Bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu: Từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam, học vấn nổi bật

Trong dàn WAGs Việt, Doãn Hải My là cái tên nhận được nhiều chú ý của khán giả. Không chỉ xinh đẹp, học vấn nổi bật, Doãn Hải My còn được khen là ứng xử khéo léo, hết lòng vì chồng con.

Doãn Hải My sinh năm 2001 ở Hà Nội, được nhiều người biết đến khi vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải "Người đẹp tài năng". Cô có loạt tài lẻ như đàn, hát, vẽ... từng gây sốt mạng xã hội một thời.

Không chỉ ngoại hình, cô còn khiến nhiều người bất ngờ bởi nền tảng học vấn. Cô có chứng chỉ IELTS 7.0, tốt nghiệp xuất sắc hệ cử nhân tại Đại học Luật Hà Nội. Hiện tại, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng đang theo học chương trình Thạc sĩ Luật tại ĐH Luật Hà Nội.

Sau khi trở thành vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu vào cuối năm 2023, Doãn Hải My vẫn giữ phong cách kín đáo, nền nã. Cặp đôi cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường.

Cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các chuyến nghỉ dưỡng, dự sự kiện hoặc đơn giản là những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào nhưng đủ "gây bão".

Không chỉ được yêu mến vì chuyện tình yêu đẹp như mơ, Doãn Hải My còn được dân mạng khen ngợi là nàng WAGs có gu thời trang tinh tế, học vấn tốt và luôn giữ hình ảnh thanh lịch, chỉn chu.

Một trong những “điểm cộng lớn” khiến Doãn Hải My được khen ngợi chính là cách cô đối xử với gia đình chồng. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, có thể thấy cô luôn giữ thái độ lễ phép, gần gũi và tinh tế.

Những năm qua, Doãn Hải My tập trung hoàn toàn cho cuộc sống "mẹ bỉm sữa". Cô và ông xã thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thường của con, thậm chí lập một tài khoản mạng xã hội riêng cho bé Lúa, tên thật là Minh Đăng, để lưu giữ kỷ niệm.

Người đẹp vẫn ưu tiên chăm sóc tổ ấm nhỏ nên chưa có kế hoạch trở lại với hoạt động giải trí. Cô cũng nhanh chóng lấy lại dáng thon gọn sau sinh con đầu lòng.

Hôn nhân của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự xứng đôi vừa lứa của một cặp "trai tài gái sắc".