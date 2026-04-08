Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Trong tập 19 "Bước chân vào đời" đã được phát sóng, thấy chị Thương (Quỳnh Kool) trang điểm, ăn mặc xinh đẹp để đi hẹn hò với anh Quân (Huỳnh Anh), Trang thấy lo lắng nên vội gọi cho chị Giang - bạn thân của Thương để thông báo về điều bất thường này.

Thương vừa gặp Quân đã khiến anh hạnh phúc ngập tràn. Cặp đôi đi chơi rất nhiều nơi và Thương không ngại thể hiện tình cảm với Quân bằng những cái hôn trộm đầy ngọt ngào. Trong khi đó, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) tức giận lồng lộn ở bệnh viện khi chồng báo tin Quân đi gặp Thương. Ông Thành khuyên vợ cần cho con thêm thời gian.

Buổi hẹn hò giữa Thương và Quân ban đầu diễn ra vui vẻ, hạnh phúc. Ảnh VTV

Sau một ngày dài hẹn hò đi chơi, ở bên nhau vui vẻ và hạnh phúc, Thương mới nói hết những cảm xúc trong lòng mình, từ việc Quân xuất hiện, yêu thương cô cho đến hiện tại. "Gặp được anh, được anh yêu đã là một hạnh phúc và may mắn của em. Em không muốn hạnh phúc của mình dựa trên nỗi đau của người khác. Em không thể làm được. Chúng mình dừng lại đi!" - Thương nói trong nước mắt.

Quân liên tục xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng anh khẳng định mình đủ mạnh mẽ để ở cạnh cô. Quân khóc, liên tục van xin người yêu đừng rời bỏ mình.

Quân và Thương chính thức chia tay trong nước mắt. Ảnh VTV

Sau khi chia tay Quân, Thương đã gặp Giang để tâm sự: "Kết thúc thật rồi! Tôi đã bỏ lỡ người đàn ông tốt nhất cuộc đời mình". Giang động viên bạn rằng cả hai có hành trình đầy hạnh phúc và cả những nỗi buồn, niềm đau giúp cả hai mạnh mẽ hơn. Thật khó để quên, nhưng Thương biết mình còn chặng đường dài phía trước, để bà và các em không phải lo lắng cho mình thì Thương quyết định sẽ vượt qua.

Thấy chị gái về đến nhà, cả hai em Trang và Minh đều òa khóc vì lo cho chị. "Chị mà gục ngã là em đổ theo đấy" - Minh nói. Nhìn ba chị em Thương yêu thương, đùm bọc nhau, Giang xúc động rơi nước mắt. Cả bốn chị em đã cùng uống bia để chia sẻ nỗi buồn với Thương. Trước mặt hai em, Thương nói mình không buồn, nhưng cô vẫn không ngăn được những giọt nước mắt cứ trào ra.

Chị em Thương cùng chia sẻ nỗi buồn và động viên nhau vượt qua. Ảnh VTV

Cuối cùng, Quân cũng phải chấp nhận sự thật và nỗi đau chia tay. Khi bố vừa hỏi, Quân lại rơi nước mắt: "Từ giờ bố mẹ không cần phải lo nữa, bọn con chia tay rồi". Ông Thành động viên con trai mạnh mẽ lên, rồi nhanh chóng giục Quân vào phòng bệnh thăm mẹ. Nhìn Quân buồn rười rượi, bà Dung vẫn cố tình hỏi: "Mẹ ra viện mà con không vui à?".

Quân buồn bã nói với bố rằng mình đã chia tay Thương. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hưng bất ngờ tới thăm Trang để xem cô có ổn không sau vụ bị đánh ghen. Trong khi nói chuyện nửa đùa nửa thật, Hưng nhắc nhở Trang cẩn thận lần này là đánh ghen nhầm nhưng lần sau lại là đánh ghen thật. Hơn nữa, Hưng thấy sếp của cô cũng "chẳng tử tế gì đâu".

Trong khi đó, Lâm đến công ty của Trang để tham gia buổi talkshow. Anh bất ngờ khi biết Trang bị rút khỏi dự án nên nói thẳng khi có cả Trang và sếp Linh của cô: "Có nghĩa là trồng cây mà không được hái quả rồi". Sau đó, Lâm vẫn vui vẻ tham gia buổi talkshow, thể hiện sự chuyên nghiệp.

Lâm bất bình khi bị hỏi về chuyện đời tư. Ảnh VTV

Tuy nhiên, em họ của Linh - người được Linh giao thay Trang phụ trách phần nội dung talkshow lại đi đặt câu hỏi về đời tư của Lâm, khiến Lâm rất tức giận: "Chuyện đời tư của tôi không phải là thứ để cho các người câu view câu like", và anh yêu cầu dừng talkshow. Bởi trước đó, khi làm việc với Trang, Lâm đã đưa ra yêu cầu không được đề cập đến đời tư của anh.