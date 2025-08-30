Gặp 'cô lái đò" xinh đẹp trong Mưa Đỏ

Bộ phim lịch sử "Mưa Đỏ" vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đặc biệt, bóng hồng duy nhất trong phim do diễn viên Hạ Anh thủ vai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Chia sẻ với phóng viên, Hạ Anh bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn đối với khán giả cũng như ekip làm phim. Cô cho biết, đây không chỉ là cảm xúc của một người vừa hoàn thành vai diễn, mà còn là niềm hạnh phúc khi được góp mặt trong một tác phẩm lịch sử ý nghĩa, ghi lại những trang sử hào hùng của dân tộc.

Hạ Anh cho hay, vai diễn cô lái đò trong Mưa Đỏ đã giúp cô trưởng thành hơn, hiểu sâu sắc hơn về lòng dũng cảm và sự hy sinh của thế hệ đi trước. Và hơn hết, cô hy vọng bộ phim sẽ là cầu nối để thế hệ trẻ thêm yêu lịch sử, trân trọng cuộc sống và tiếp tục giữ gìn tinh thần kiên cường, bất khuất của cha ông ta.

Trong phim, Hồng (nhân vật cô thủ vai) là một cô gái trẻ nhỏ bé nhưng đầy kiên cường, quyết định chia tay gia đình để ở lại giữa trận chiến khốc liệt.

Hồng không chỉ tham gia chèo đò đưa người ra chiến tuyến mà còn làm y tá tại trạm phẫu, hỗ trợ chăm sóc thương binh. "Hình ảnh này đại diện cho biết bao người phụ nữ trẻ thời chiến, những cô gái nhỏ nhưng tinh thần thép, sẵn sàng hy sinh và cống hiến hết mình vì Tổ quốc" - Hạ Anh bày tỏ.

Trong quá trình thực hiện bộ phim "Mưa Đỏ", Hạ Anh phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Cô phải tập trung cao độ để thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ hay làm việc dưới những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ nắng nóng, mưa dầm cho đến những ngày lạnh giá.

Hạ Anh nhớ lại những lần phải liên tục quay dưới trời mưa lạnh, khi mọi người đều ướt sũng, chân tay lạnh cóng, run rẩy. Dù có lúc cảm thấy kiệt sức nhưng sau những giờ quay, nhận được sự động viên của mọi người, cô đã sớm lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc.

Để hoàn thành vai diễn 'cô lái đò', Hạ Anh đã dành nhiều thời gian luyện tập chèo thuyền và làm quen với dòng nước. Ban đầu, việc giữ thăng bằng và điều khiển chiếc đò nhỏ trên sông gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khi cô vừa phải diễn xuất tự nhiên vừa phải giữ vững tay chèo.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tận tình của cô giáo và ê-kíp quay phim, cũng như sự kiên trì tập luyện, Hạ Anh đã dần thành thạo và tự tin hơn để làm tròn vai diễn này. "Qua trải nghiệm đó, Hạ Anh càng thấm thía hơn sự vất vả của những người phụ nữ thời chiến, những người chèo đò thầm lặng góp phần giữ vững tuyến đường chiến lược".

Khi ra mắt phim Mưa đỏ, Nhật Hoàng từng chia sẻ rằng, anh cảm thấy ngại ngùng khi nhắc đến cảnh quay với Hạ Anh, đó là khi Cường bị thương và phải nhờ Hồng hỗ trợ trong tình huống nhạy cảm. Hạ Anh cho biết, lúc đó cô cũng rất bối rối vì cảnh quay cần sự tinh tế và cảm xúc thật.

Cả hai đều đồng viên nhau, cố gắng giữ không khí chuyên nghiệp, tập trung vào vai diễn nên cũng vượt qua khá suôn sẻ. Đó là trải nghiệm vừa thử thách, vừa giúp Hạ Anh và Nhật Hoàng hiểu nhau hơn trong quá trình làm việc.

Trước khi quay Mưa Đỏ, Hạ Anh và Nhật Hoàng chưa thực sự quen biết nhiều nhưng trong quá trình làm việc cùng nhau, cả hai đã nhanh chóng xây dựng được sự tin tưởng và đồng điệu để thể hiện những cảnh yêu đương đơn thuần mà chân thật nhất.

Chia sẻ về tình yêu nơi chiến trường, Hạ Anh rất ngưỡng mộ và cảm phục sự giản dị, thuần khiết nhưng vô cùng mạnh mẽ của những đôi lứa yêu nhau. Trong hoàn cảnh gian khó, bom đạn ác liệt, tình yêu không chỉ là sự đồng hành mà còn là nguồn động lực to lớn giúp họ có thể vượt qua thử thách, giữ vững niềm tin và hi vọng cho tương lai. "Đó chính là một phần đẹp đẽ, thiêng liêng trong lịch sử và cũng là điều Hạ Anh muốn truyền tải qua vai diễn của mình".

Hạ Anh chia sẻ rằng, ông của cô từng tham gia kháng chiến, vì vậy mỗi khi xem những thước phim sống động về chiến tranh, cô luôn cảm thấy xót xa và thương ông. "Những hình ảnh về bom đạn, gian khổ và sự hy sinh của thế hệ đi trước khiến tôi càng thêm trân trọng và tự hào về ông, cũng như biết bao người lính đã hy sinh vì đất nước".

"Vai diễn của tôi không chỉ là một công việc mà còn là cách để tôi tưởng nhớ ông và tri ân những người lính đã ngã xuống vì Tổ quốc" - Hạ Anh bày tỏ..