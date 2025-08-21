Bóng hồng duy nhất trong ‘Mưa đỏ’

Hạ Anh cho biết cô trân trọng từ giây phút được mời đi casting phim Mưa đỏ , lập tức bay ra Hà Nội để nắm bắt cơ hội. Nữ diễn viên nói ông ngoại của cô hy sinh ở Quảng Trị và vai diễn là cách cô tri ân người thân cùng những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình của đất nước.

“Hồng là cô gái duy nhất trong phim, cô ấy là biểu tượng cho rất nhiều nữ thanh niên xung phong thời chiến. Cô ấy nhỏ bé, bình thường nhưng không tầm thường. Hồng gan dạ, can trường, sẵn sàng ở lại tham gia trận chiến này ở một mặt trận khác. Cô vượt mưa bom bão đạn, đưa các chiến sĩ sang sông”, Hạ Anh nói.

Theo Hạ Anh, cảnh quay khiến cô xúc động nhất là cảnh ôm ba lô đứng bên bờ sông, nhìn sang bên kia và biết kết quả người yêu của mình không còn nữa. “Câu hỏi: ‘Các đồng chí ơi, bên kia còn ai không?’ có quá nhiều cảm xúc. Hồng đứng dưới mưa, chỉ có thể vô vọng gọi một câu: ‘Mình ơi’ và không có lời hồi đáp, xung quanh là tiếng bom đạn, không gian dòng sông, cảm xúc đau đến tột cùng. Vừa giây trước còn gặp người yêu, lần đầu tiên nghe câu anh yêu em và sau đó không còn nữa. Tôi nghĩ đó là phân đoạn nhiều cảm xúc và đau lòng nhất”, Hạ Anh chia sẻ.

Hạ Anh tiết lộ cảnh nào trong phim Mưa đỏ cũng quay đi quay lại nhiều lần. Ê-kíp mong muốn mang đến những thước phim hoàn chỉnh nhất cho khán giả. Ngoài ra, cô được đạo diễn yêu cầu không trang điểm để xuất hiện với hình ảnh chân thực, mộc mạc nhất.

Đóng người yêu của nhân vật Cường (Đỗ Nhật Hoàng) trong phim nhưng Hạ Anh và Nhật Hoàng không được phép nói chuyện quá nhiều hay thân thiết. “Đạo diễn muốn chúng tôi giữ khoảng cách để khi diễn có cảm xúc tươi mới, nguyên sơ chứ không phải là những người đã quen biết từ trước”, Hạ Anh chia sẻ.

Nói về cảnh quay có phần tế nhị giữa Hồng và Cường trong phim, Hạ Anh cho biết phân đoạn này khiến cả hai đỏ mặt. “Cảnh quay đó khiến khán giả thấy ngại nhưng nếu để ý thấy có câu thoại rằng: ‘Anh là thương binh, em là y tá, đó là việc em phải làm’. Hồng phải thực hiện hành động tế nhị với Cường nhưng tình cảm rất trong sáng”, cô nói.

Hạ Anh nhận xét Nhật Hoàng là người dễ thương, cầu thị và ham học hỏi. Dù nhiều cảnh không xuất hiện cùng nhau nhưng khi xem phim, cô khâm phục bạn diễn đã cống hiến và cố gắng tròn vai.

Hạ Anh tự nhận mình là người lì lợm dù bên ngoài có vẻ mong manh, yếu đuối. Cô cố gắng rèn luyện thể lực, giữ vững phong độ để đi đến cuối bộ phim. Đặc biệt là ý chí và sự tập trung cao độ cho nhân vật Hồng. “Tôi là nhân vật nữ duy nhất của bộ phim thì hình ảnh tôi mang đến khán giả đại diện cho nhiều người phụ nữ thời chiến. Cho nên tôi mong muốn truyền tải ý nghĩa đó một cách tốt nhất”, Hạ Anh nói.