Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời'

Ngọc Thủy cho biết nhân vật Trang trong phim Bước chân vào đời là cô gái cá tính, tham vọng, thẳng thắn đến mức dễ gây tranh cãi. Chính điều đó khiến nhiều phân đoạn của cô nhận về phản ứng trái chiều, thậm chí bị nhận xét “lố” hay “ố dề”. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân cũng từng “ức chế” với vai diễn của mình. Tuy nhiên cô chọn cách đi sâu vào hoàn cảnh nhân vật để lý giải, với mong muốn khán giả “vừa trách vừa thương”.

Áp lực không chỉ đến từ phản hồi của công chúng mà còn nằm ở quá trình làm nghề. Là gương mặt mới, Ngọc Thủy phải tự chuẩn bị trang phục, tự xoay xở chi phí. Trong nhiều cảnh quay, cô liên tục đi boots để đảm bảo tương tác hình thể với bạn diễn nam, dù bị khán giả chê một màu, thiếu sáng tạo.

Đáng nhớ nhất là phân đoạn đánh ghen - chuỗi ngày mà nữ diễn viên gọi là “khó khăn nhất từ trước đến nay”. “Đánh quả nào là nhớ đời quả đấy, rất đáng sợ”, cô kể. Việc phải quay đi quay lại nhiều lần khiến cô bị trầy xước nhẹ và ám ảnh tâm lý. “Sau cảnh đó, tôi cứ nhìn thấy chị Huyền Trang là thấy hoảng”, Ngọc Thủy nói.

Không chỉ là thử thách thể lực, cảnh quay này đòi hỏi cường độ cảm xúc cao. Ngọc Thủy phải vừa giữ tâm lý nhân vật, vừa nhớ thoại, vừa tương tác chính xác với bạn diễn. Cô đặc biệt biết ơn diễn viên Anh Vũ vì đã góp ý cho cô cách đẩy cao trào, thể hiện sự phản kháng của nhân vật Trang trong phân đoạn đánh ghen, thay vì chỉ biết cam chịu như kịch bản ban đầu.

Ngọc Thủy từng trải qua nhiều lần trượt casting ở các dự án khác như Biệt dược đen, Độc đạo... Nhìn bạn bè cùng lứa có vai diễn nổi bật, cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng và từng rơi vào “ám ảnh đồng trang lứa”. Có thời điểm, nữ diễn viên tự hỏi liệu có nên tiếp tục theo đuổi nghệ thuật hay chọn cuộc sống ổn định hơn.

“Con gái có thì, thanh xuân qua nhanh”, cô nói. Nhưng cuối cùng, chính đam mê đã giữ cô ở lại. Cảm giác nhớ máy quay, nhớ sân khấu trở thành động lực để cô tiếp tục chờ đợi cơ hội.

Khoảnh khắc nhận được kịch bản từ nhà sản xuất Bước chân vào đời, Ngọc Thủy vỡ òa hạnh phúc, mừng đến mức muốn "chạy quanh phòng hét toáng lên”.

Khi lên set quay, việc được làm việc cùng Quỳnh Kool, Mạnh Trường… khiến Ngọc Thủy ban đầu khá e ngại. Tuy nhiên, sự cởi mở của các đàn anh, đàn chị giúp cô xóa tan khoảng cách.

Những ngày không đi quay, cô vẫn phụ giúp gia đình tại quán bún, từ bưng bê đến rửa bát. Từ những khoản thu nhập đầu tiên, cô đã mua máy giặt, máy sấy, điều hòa tặng bố mẹ.

Ngọc Thủy cho biết cô không muốn bị đóng khung trong bất kỳ dạng vai nào. Hình mẫu mà cô theo đuổi là nghệ sĩ đa năng, biến hóa và giàu màu sắc.

Hiện tại, nữ diễn viên cho biết sẽ không nhận thêm dự án mới cho đến khi Bước chân vào đời đóng máy vào giữa tháng 4, nhằm dồn 100% sức lực để thể hiện trọn vẹn nhất nhân vật Trang.

“Tôi không xem nghệ thuật là cơ hội đổi đời, chỉ là công việc tôi yêu thích”, Ngọc Thủy nói. Với cô, hành trình phía trước vẫn còn dài và vai diễn hiện tại là bước đệm để khán giả ủng hộ gương mặt mới của màn ảnh nhỏ.