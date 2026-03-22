Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2"

Được biết đến rộng rãi với danh xưng “mỹ nữ làng hài”, Khả Như là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu hành trình sự nghiệp đa dạng: từ sân khấu kịch, gameshow, ca hát cho đến điện ảnh. Sinh năm 1987, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt phim đạt doanh thu trăm tỷ như Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu, Nhà bà Nữ, Mai… nhưng phải đến Quỷ nhập tràng, Khả Như mới thực sự có cú bứt phá mang tính bước ngoặt.

Trong vai Minh Như – người phụ nữ bị nhập trong Quỷ nhập tràng 1, Khả Như khiến khán giả ám ảnh bởi loạt phân đoạn nặng đô, từ ăn đồ sống đến những khoảnh khắc biến dạng tâm lý ghê rợn. Thành công của vai diễn không chỉ giúp phim lập kỷ lục doanh thu mà còn khiến hình ảnh Minh Như trở thành biểu tượng khó quên của dòng phim kinh dị Việt.

Chia sẻ về lần trở lại với Quỷ nhập tràng 2, Khả Như cho biết: "Tôi thấy phần 2 nặng đô hơn rất nhiều. Cảnh nào cũng nổi da gà. Riêng cảnh ngã xuống hồ nhuộm là ám ảnh thật sự với tôi". Theo Khả Như, phần tiền truyện sẽ là “khởi đầu cho tất cả”, nơi những câu hỏi ở phần 1 sẽ dần có lời giải, và khán giả sẽ hiểu rõ vì sao mọi bi kịch lại xảy ra.

Khả Như từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu hài, truyền hình và điện ảnh Việt. Với ngoại hình nổi bật, vóc dáng quyến rũ cùng phong cách diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, cô nhanh chóng tạo dấu ấn riêng và được đông đảo khán giả yêu mến.

Đầu năm 2026, Khả Như tham gia bộ phim Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang. Cô vào vai Thắm - một người phụ nữ mưu mô. Thắm trở thành yếu tố gây ức chế bởi hàng loạt hành động "thủ đoạn" của mình. Khán giả nhận xét với nét diễn tự nhiên, Khả Như góp phần mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tác phẩm.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Khả Như còn lấn sân kinh doanh. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật kết hợp kinh doanh, nữ diễn viên tích góp được khối tài sản đáng nể. Năm 2020, cô đảm nhận vai trò giám đốc điều hành một công ty truyền thông. Công ty mà Khả Như làm việc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phim ảnh. Một số phim họ đã đầu tư như: Trạng Quỳnh, Anh thầy ngôi sao, Siêu quậy có bầu, Chị chị em em...

Không chỉ ghi điểm ở khả năng diễn xuất, Khả Như còn gây ấn tượng mạnh với nhan sắc đời thường, thậm chí được nhận xét là xinh đẹp hơn nhiều so với trên màn ảnh. Sở hữu vóc dáng cân đối, gợi cảm giúp cô tự tin chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Về đời tư, Khả Như vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Huỳnh Phương. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện, chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật và có những tương tác gần gũi trên mạng xã hội. Tuy vậy, họ vẫn chọn cách im lặng, không công khai chuyện tình cảm. Khả Như từng chia sẻ rằng cô hạn chế công khai chuyện cá nhân để tránh ảnh hưởng đến đời sống riêng và công việc.